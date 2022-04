Traum vom Market Gardening soll Wirklichkeit werden

Wer mit den dreien in Kontakt treten möchte, weil er möglicherweise eine geeignete Fläche kennt, erreicht sie unter Telefon 0163/3809 539 oder per E-Mail an JonathanGerlach@posteo.de.

Drei junge Leute wollen einen Gartenbaubetrieb in der Region gründen. Sie möchten regional für feste Abnehmer saisonales Gemüse anbauen. Sie folgen damit einem Trend und möchten zeigen, dass Lebensmittel produzieren und etwas für die Umwelt tun, kein Widerspruch ist. Allerdings sind die Flächen rar und sie suchen noch nach einer geeigneten Ackerfläche, um ihren Traum verwirklichen zu können. Dafür haben sie bereits rund 30 Gemeinden angeschrieben. Auch im Ortschaftsrat Frankenhofen etwa wurde das Gesuch bereits publik gemacht.

Jonathan Gerlach (29) hat im vergangenen Monat seinen Master in nachhaltiger Agrar- und Ernährungswirtschaft abgeschlossen. Während einiger Praktika hat er gemerkt: Die Arbeit mit Pflanzen macht ihm einfach Spaß. Vincent Bloch (27) kennt er schon seit seiner Geburt. Gemeinsam haben sie bereits auf Plantagen in Neuseeland gearbeitet. Vincent Bloch hat eine Ausbildung zum Gemüsegärtner gemacht. Seine Partnerin Lara-Isabell Jennert (29) hat einst in Frankreich auf einem Hof Gemüse angebaut und Schafe gehütet. Mittlerweile ist sie gelernte Landschaftsgärtnerin.

„Ich habe eine Liebe für die Natur entwickelt“, sagt sie. Zurzeit wohnen die drei in einem Mehrgenerationenprojekt in Gauselfingen auf der Schwäbischen Alb. Und sie haben ein Ziel: Sie möchten eine kleinstrukturierte Vielfaltsgärtnerei etablieren, um den Menschen in der Umgebung ein regionales, saisonales und frisches Angebot an Gemüse machen zu können.

300 Kisten pro Woche

Da sie auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen sind ihre Zukunft auch hier verwirklichen möchten, suchen sie dafür ein geeignetes Grund- beziehungsweise Flurstück in der Region. Der Flächenbedarf für den Gemüseanbau liege bei 2000 bis 4000 Quadratmeter Ackerfläche. Für ihr Projekt wäre eine Fläche in einer Größe von einem Hektar ideal.

Dann könnten sie 200 bis 300 Kisten Gemüse in der Woche abgeben – am liebsten an feste Abnehmer aus dem Umkreis, ganz persönlich, sagen sie. „Es wäre schön, mit den Leuten auf die Flächen zu gehen, damit sie sehen, wie sie bewirtschaftet werden“, erklärt Jonathan Gerlach. Die Leute sollen den Bezug zum Ursprung der Lebensmittel wiedergewinnen, pflichtet ihm Lara-Isabell Jennert bei.

Letztlich verfolgen die drei das Konzept der Marktgärtnerei beziehungsweise Market Gardening – ein Konzept, das derzeit stark im Trend liegt. Vielleicht auch deshalb, weil es das Einsteigen in die Landwirtschaft einfacher macht, sagen sie. Denn für diejenigen, die nicht auf einen Hof in der Familie zugreifen können, sei der Einstieg eine hohe Hürde, so Jonathan Gerlach.

Lara-Isabell Jennert fügt hinzu, dass der Trend auch einfach mit einem Thema zusammenhängt, das ihrer Generation wahnsinnig wichtig sei: Nachhaltigkeit. Es sei schon viel gewonnen, wenn es in jeder Gemeinde einen Dorfgärtner gebe, finden sie. Und sie kritisieren Entwicklungen der Globalisierung, wie etwa die, dass es am günstigen sei, Weizen ins ferne Ausland zu verkaufen, um dort Rinder zu füttern, die wiederum zum Fleischverzehr an uns geliefert werden.

Der Anbau verschiedener Kulturpflanzen auf kleiner Fläche fördert die Biodiversität und bietet den Verbrauchern eine große Vielfalt an Produkte.

Wichtig für ihr Konzept hingegen seien kurze Wege – sowohl für die Abnehmer als auch für sie selbst. Ideal wäre deshalb, wenn sie sogar auf dem Grundstück wohnen könnten und vor Ort auch einen Hofladen hätten. Man wolle die Fläche ohne Maschinen, ohne Traktor bewirtschaften und auch auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel verzichten. Außerdem wollen sie auf die Fruchtfolge achten. „Der Anbau verschiedener Kulturpflanzen auf kleiner Fläche fördert die Biodiversität und bietet den Verbrauchern eine große Vielfalt an Produkten“, sagen sie.

Die eigene Unabhängigkeit, dass man mit den eigenen Händen sich und die Menschen im Umkreis mit Nahrungsmitteln versorgen kann. Vincent Bloch

Im Januar haben sie mit der Suche nach einer Fläche begonnen, vor allem im Alb-Donau-Kreis und Richtung Reutlingen. Einzelne Flächen hätten sie seitdem sogar schon besichtigt, „aber es ist nichts dabei herausgekommen“. Zwar sei das Feedback, das sie bisher erhalten haben, durchaus positiv, aber die Flächen seien rar. Die Bauern würden sich bemühen, ihre Flächen zusammenzuhalten, die Preise seien hoch und oft würden die Flächen nur noch unter der Hand verkauft. „Ich hatte ein Gespräch mit einem Gärtner, der uns wirklich unterstützen wollte. Aber er ist selbst seit vier Jahren auf der Suche nach einem Hektar Acker, um seine Fläche zu vergrößern“, erzählt Jonathan Gerlach.

Etwas für die Umwelt tun

„Die eigene Unabhängigkeit, dass man mit den eigenen Händen sich und die Menschen im Umkreis mit Nahrungsmitteln versorgen kann“, ist das, was Vincent Bloch fasziniert. Doch sei es auch ein Stück weit Idealismus: Man wolle zeigen, dass Lebensmittel produzieren und etwas für die Umwelt tun, kein Widerspruch sei. „Ich bin überzeugt, dass sich ganz schnell etwas ändern muss, um den Boden und die Natur zu erhalten“, sagt Lara-Isabell Jennert, und das sei schließlich wichtig, um alle Menschen auch in Zukunft ernähren zu können. Das Argument, dass nur mit konventioneller Landwirtschaft die Ernährung der Menschen sichergestellt werden kann, lassen die drei nicht gelten.

„Viele Flächen in der Landwirtschaft werden für die Futtermittelproduktion verwendet“, sagt Jonathan Gerlach. Würde saisonal und regional angebaut und sogar weniger Fleisch gegessen, sei das Flächenproblem entschärft. Letztlich sei es auch ein Verteilungsproblem. „Wenn andere Kreisläufe geschaffen werden, kann man sehr viel verbessern“, ist er überzeugt. Lara-Isabell Jennert findet auch, es werde oft zu kurzfristig gedacht. Wenn man viel spritze, habe man in einem Jahr auch mehr Ertrag als in der Öko-Landwirtschaft, sagt sie. Doch müsse man auch bedenken, was das auf lange Sicht mit den Böden macht.

Je nach Kosten würden sie gerne eine Fläche kaufen oder pachten. Und natürlich seien sie sich im Klaren darüber, dass ihre „Wunschvorstellungen“ bezüglich einer Fläche mit der Realität abgeglichen werden müssen oder sich erst durch neue Kontakte vor Ort verwirklichen lassen. „Wir sind flexibel und für viele Möglichkeiten offen“, sagen sie. Sollte es klappen und sie fündig werden auf der Suche nach einer Fläche, möchten sie irgendwann auf jeden Fall all ihre Energie in das Projekt stecken, betonen alle drei. Noch arbeiten sie als Landschaftsgärtner beziehungsweise bewerben sich auf Stellen, um Geld zu verdienen. Aber am Ende, so ihr Wunsch, soll der regionale Gemüseanbau ihr Hauptlebensinhalt sein.