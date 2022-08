Trauergruppe bietet wieder Treffen an

Die Hospizgruppe und die Volkshochschule (VHS) Ehingen möchten Menschen auf dem Weg der Trauer begleiten und bieten am Dienstag, 11. Oktober, um 19 Uhr im Franziskanerkloster (Raum 3.05) eine Trauergruppe an. Beginn ist am. Das zweite offene Treffen findet am Dienstag, 25. Oktober, statt. Daran schließen sich bis März 2023 weitere acht Gruppentreffen an.

Sterbe- und Trauerbegleiterinnen Edeltraud App, Elisabeth Treß und Ursula Bach-Blücher bieten Trauernden in einem geschützten Raum, einen Weg für sich zu finden. Nach dem Tod eines nahen Menschen fühlen sich Betroffene oft hilflos und verzweifelt. Sie wissen nicht wie es weitergehen soll. Die täglichen Dinge fallen einem schwer und sie haben für nichts mehr Lust und Energie. Bekannte und Freunde ziehen sich zurück; ja selbst der Trauernde kann die eigenen Reaktionen, Gedanken und Gefühle kaum verstehen und begreifen. In solchen Situationen tut es gut, Kontakt mit Menschen zu suchen, die ähnliches erlebt haben, schreibt die Hospizgruppe in einer Mitteilung.

Anmeldung für die Trauergruppe bei der VHS Ehingen, Spitalstraße 30 in Ehingen, Telefon 07391/50 35 03) oder bei der Hospizgruppe Ehingen, Telefon 07391/75 41 76). Der Unkostenbeitrag beträgt zehn Euro, bitte beim ersten Treffen mitbringen.