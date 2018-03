Transfercoup für den Abstiegskampf

Mit Achmadschah Zazai ist dem Basketball-Zweitligisten Team Ehingen Urspring ein Transfercoup gelungen. Der 31-jährige Aufbauspieler hat reichlich Erfahrung in Bundesliga und ProA gesammelt, war zuletzt aber vereinslos. Mit Zazai hoffen die Steeples den richtigen Mann gefunden zu haben, der dem jungen Team ohne Anlaufschwierigkeiten im Abstiegskampf hilft.

Welcher Sportler kann von sich schon sagen, dass der frühere langjährige CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber öffentlich über einen spricht. Im Oktober 2010 schwärmte Stoiber nach einem ProA-Spiel der in jener Saison mit einem Starensemble um Trainer Dirk Bauermann in die Bundesliga strebenden Basketballer von Bayern München über den nicht einmal 1,80 Meter Aufbauspieler des von den Bayern gerade so bezwungenen Gegners Chemnitz. „Ich weiß nicht, wie der kleine Spieler da heißt – ein überragender Spieler, wunderbar, der hätte das Spiel fast noch gedreht“, so Stoiber über Achmadschah Zazai, der mit Chemnitz in der Münchner Olympia-Halle lang geführt und am Ende mit 60:63 verloren hatte. 14 der 60 Chemnitzer Punkte gingen auf Zazais Konto.

Chemnitz war nur ein Verein im Lebenslauf des 31-Jährigen aus Berlin. Am längsten, insgesamt drei Jahre, spielte er für die Gießen 46ers, war außerdem für Braunschweig, Freiburg, Langen, die Artland Dragons, Ludwigsburg, Bremen, TuS Lichterfelde, den dänischen Erstligisten Horsens und zuletzt den Mitteldeutschen BC am Ball. Nun erweitert er die lange Liste seiner Stationen als Spieler um das Team Ehingen Urspring.

Brisanter Einstiegszeitpunkt

Der Zeitpunkt des Einstiegs von Achmadschah Zazai beim Tabellenletzten der ProA könnte kaum brisanter sein: Am Sonntag, 4. Februar, 17.30 Uhr, treffen die Steeples in der JVG-Halle auf den ebenfalls abstiegsgefährdeten Nachbarn Orange Academy aus Ulm. Das Ratiopharm-Farmteam liegt auf dem 14. und ersten Nichtabstiegsplatz und führt das Trio an, das die beiden Absteiger in die ProB wohl unter sich ausmachen wird. Gewinnt Ehingen Urspring gegen Ulm und verliert der Vorletzte Baunach bei Tabellenführer Vechta, wären die drei Teams punktgleich – verlieren die Steeples das Derby, wäre die Aufgabe wegen des Rückstands von dann vier Punkten und des verlorenen direkten Vergleichs ungemein schwer.

Zazai weiß um die Situation. Das Derby am Sonntag sei ein „Do-or-die-Spiel“, sagt der in Berlin geborene Deutsch-Afghane. „Wir müssen es schaffen, am Ende zumindest einen Punkt mehr zu haben als die Ulmer. Aber noch besser wäre es, wenn wir den direkten Vergleich für uns entscheiden.“ Das Hinrundenduell in Ulm verlor Ehingen Urspring mit 69:78.

Für den 31-jährigen Point Guard ist es eine andere Situation als vor einem Jahr. 2016/17 stand er beim Mitteldeutschen BC unter Vertrag, mit dem er in die BBL aufstieg. „Damals habe ich um etwas gespielt, diesmal gegen etwas“, so Zazai. Dennoch sei es eine „reizvolle Aufgabe“ und „besser, als wenn es um gar nichts ginge“.

Dass das Engagement von Achmadschah Zazai beim MBC in Weißenfels Ende August 2017 mit der Vertragsauflösung endete und sich der nicht einmal 1,80 Meter große Deutsch-Afghane 2017/18 zunächst keinem anderen Verein anschloss, war letztlich das Glück für Ehingen Urspring. „Wir wussten von Anfang der Saison, dass er nichts hat“, sagt Steeples-Teammanager Nico Drmota. Auf der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Devon Moore dachte man auch über die Verpflichtung eines US-Amerikaners nach, aber nachdem über einen Agenten der Kontakt zu Zazai hergestellt worden war, er Interesse zeigte und man sich in Gesprächen einig wurde, lief es bald auf den früheren Bundesliga-Spieler (Gießen, Braunschweig) hinaus – zumal er zu einem weit fortgeschrittenen Saisonzeitpunkt auch für ein Low-Budget-Team wie die Steeples finanzierbar war. „Jetzt, um die Zeit, verlangt ein Spieler nicht mehr das, was er am Anfang einer Saison will“, sagt Drmota. „Für uns ist die Lösung mit Zazai das Optimum.“

Dass Achmadschah Zazai in dieser Saison noch kein Spiel bestritten hat, wird angesichts der Erfahrung des 31-Jährigen nicht als Problem gesehen. Er habe bei Alba Berlin in der Halle oder in Gießen, wo er lange gespielt hat, durchgehend trainiert, sagt Zazai. „Fit bin ich, nur der Spielrhythmus fehlt mir.“ Dass er im vergangenen Jahr keinen Verein hatte, lag vor allem an „privaten Problemen“ wie er sagt. Nach Worten von Teammanager Drmota hatte es mit der Gaststätte „Freshbrothers“ zu tun, die Zazai zusammen mit dem früheren Frankfurter Fußballprofi Änis Ben-Hatira im Frühjahr 2017 in Gießen eröffnet hatte. Ende Januar habe sich die Sache geklärt, sagt Zazai, der auch als Zugang bei den Rhein Stars Köln im Gepräch war, bei denen Zazais früher Trainer Dennis Wucherer das Sagen hat. Doch daraus wurde nichts und so war der Weg nach Ehingen frei.

„Stabilität und Sicherheit geben“

„Es ist ein junges Team und eine große Aufgabe, die uns bevorsteht“, sagt Achmadschah Zazai, der seit vergangenen Samstag mit den Steeples trainiert, über das mit dem Derby gegen Ulm beginnende letzte Saisondrittel. „Es wird nicht einfach, aber dafür bin ich hier: um der Mannschaft Sicherheit und Stabilität zu geben.“ Und nach Möglichkeit auf einen Nichtabstiegsplatz zu führen.