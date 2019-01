Trainingsmarsch entlang des Bierwanderwegs

Bereits zum achten Mal hat der Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr zum Oberschwäbischen Trainingsmarsch in Ehingen eingeladen. Es ist ein echter Trainingsmarsch mit viel Spaß und Freude zur Eröffnung der zivil-militärischen Marschsaison: Es wurden die 15 Kilometer des Ehinger Bierwanderweges abmarschiert. Wie auch in den vergangenen Jahren durfte die Reservistenkameradschaft Laupheim am Samstag Gäste aus nah und fern begrüßen, sowohl aktive Soldaten und Reservisten als auch zivile Freunde.

Die Abordnung mit der weitesten Anreise war in diesem Jahr die Marschgruppe Aare aus der Schweiz unter Leitung von Hauptmann Susann Keller. Dass der Wanderweg in Ehingen auch Auswärtige anlockt, zeige die internationale Beteiligung. Laut der Reservistenkameradschaft Laupheim nahmen Reservisten und aktive Soldaten aus Belgien, USA, Litauen, Österreich, Spanien, Frankreich und der Schweiz in den vergangenen Jahren an der Veranstaltung teil.

Da militärische Uniformen in Ehingen nicht unbedingt zum Alltagsbild gehören – dies speziell auch an einem Samstag und Markttag – haben sich nicht nur untereinander, sondern auch mit dem ein oder anderen Passanten am Weg sehr interessante und nette Gespräche ergeben. In Ehingen hat man noch das Gefühl, dass Soldaten willkommen sind, das sei eine Rückmeldung, die die deutschen Teilnehmer aus anderen Regionen der Reservistenkameradschaft immer wieder geben. Die Besonderheit in diesem Jahr war, dass zum ersten Mal nach acht Veranstaltungen kein Kamerad in den Auslandseinsatz verabschiedet wurde. Alle freuen sich auf ein Wiedersehen mit Ehingen im nächsten Jahr.