Trainingseinheit für den guten Zweck: Ehinger Athleten unterstützten Aktion in Allmendingen

15 Triathleten der Tri & Run-Abteilung der TSG Ehingen haben beim Sponsorenschwimmen für das Waldfreibad Allmendingen eine Trainingseinheit für den guten Zweck eingelegt. Zusammen mit dem Abteilungshauptsponsor Spedition Denkinger wurden so nicht nur weitere Trainingskilometer, sondern auch finanzielle Mittel für den Förderverein des Waldfreibades gesammelt. Zwar waren die Außentemperaturen nicht wirklich sommerlich, aber die Beckentemperaturen waren ideal für ein paar Schwimmkilometer.

Schon am Samstag war das Denkinger Logistik Team in der Triathlon-Landesliga in Ulm am Start gewesen. Aufgrund der Pandemiesituation ging es nicht, wie sonst üblich beim Triathlon, nach dem Schwimmen zum Radfahren und abschließend zum Laufen. In einem dezentralen „swim-run“ wurden die 16 Liga-Teams auf verschiedene Wettkampforte verteilt, die Bedingungen waren jedoch überall gleich. Wie üblich bei der Sprintdistanz galt es 500 Meter im Becken zu absolvieren, danach ging es auf die Bahn zu einem 5.000-Meter-Lauf. Dazwischen hatten die Teams eine Stunde Pause, um die Ergebnisse so vergleichbar wie möglich zu machen.

Die Ehinger Timo Maier, Manuel Volz, Philipp Zimmerhackl und Christoph Hinz starteten auf dem Vereinsgelände des SSV Ulm 1846 und erreichten den siebten Platz. Vor allem Manuel Volz mit einer Schwimmzeit von 6:54 Minuten über 500 Meter und Timo Maier mit der Laufleistung von 17:47 Minuten über 5000 Meter legten den Grundstein für das gute Endergebnis.