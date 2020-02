Trainingscamp in den Osterferien

In den kommenden Osterferien bieten das Team Ehingen Urspring und die Basketballabteilung der TSG Ehingen das „AOK Kids Camp“ für Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren an. An drei Tagen, von Dienstag, 14. April, bis Donnerstag, 16. April, jeweils 9 bis 15 Uhr, trainieren in der neuen Sporthalle des Johann-Vanotti-Gymnasiums maximal 65 Mädchen und Jungen unter Anleitung von Trainern und Spielern des Teams Ehingen Urspring und der TSG. Mit täglichem Grundlagentraining, verschiedenen Wurfwettbewerben, Turnieren im Eins-gegen-eins und Drei-gegen-drei, dem Ablegen des Basketball-Spielabzeichens und dem traditionellen All-Star-Game werden die Camp-Tage sehr abwechslungsreich gestaltet. In der Teilnahmegebühr von 65 Euro enthalten sind ein Camp-T-.Shirt, Mittagessen und Getränken sowie eine Freikarte für das erste Heimspiel der Profi-Basketballer des Teams Ehingen Urspring in der Saison 2020/21. Anmelungen sind über einen Anmeldecoupon möglich, der mit einem Flyer über die Internetseite www.ehingen-urspring.de (Rubrik „Projekte“ und dann „AOK – Basketball macht Schule“) abrufbar ist. Anmeldeschluss für das „Kids Camp“ in den Osterferien ist am 29. März.