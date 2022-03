Training der Ehinger Skizunft für junge Rennläufer aus der Region in Grasgehren

Die Skizunft Ehingen hätte am vergangenen Wochenende eigentlich eine VR-Talentiade im Ski alpin ausgerichtet. Aufgrund zu weniger Anmeldungen musste diese jedoch abgesagt werden. Dafür organisierten die Ehinger einen offenen Trainingstag für alle interessierten Kinder.

Bei besten Bedingungen kamen 17 junge Rennläufer aus der Region in Grasgehren zusammen, um erste Rennlauf-Erfahrungen zu sammeln oder um ihre technischen Fähigkeiten weiter auszubauen. Trainer Peter Offenwanger steckte zwei herausfordernde, abwechslungsvolle Läufe, in denen Rhythmuswechsel, Speed-Passagen und Sprünge bewältigt werden mussten.

Die Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren versuchten in jedem Durchgang ihre Laufzeit zu verbessern und hatten die Gelegenheit, sich mit ihren Teamkollegen zu messen. Am Ende des Trainingstages erhielten alle Läufer eine Teilnahmeurkunde und Sportsocken, die von den VR-Banken gesponsert wurden. Die Organisatoren der Skizunft Ehingen hoffen, dass sich für die VR-Talentiade in der nächsten Saison wieder mehr Kinder als anmelden. Interessierte Kinder und Jugendliche, die beim Rennteam der Skizunft Ehingen reinschnuppern möchten, können sich jederzeit bei Sportwart Hannes Riegler unter sportwart@skizunft-ehingen.de melden.