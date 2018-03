Trainer Schlecker verlängert bei der TSG Ehingen

Roland Schlecker trainiert auch in der kommenden Saison die Fußballer der TSG Ehingen. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Die Vereinbarung gilt unabhängig von Spielklasse und damit für die Landesliga ebenso wie bei einem nicht auszuschließenden Abstieg in die Bezirksliga. Ebenfalls verlängert bei der TSG haben die Co-Trainer Patrick Mrochen und Daniel Post.

„Fachlich und menschlich passt er zu uns“, nannte TSG-Spielleiter Michael Schleicher den Grund für die Vertragsverlängerung des im vergangenen Sommer von Olympia Laupheim nach Ehingen gekommenen Trainers. Diese Haltung vertrat Schleicher auch im Herbst, als die TSG nach einem schlechten Start in die Runde schon fast abgeschlagen war – die Verantwortlichen stellten den Trainer zu keiner Zeit in Frage und auch in der Mannschaft genießt Schlecker, das ist immer wieder zu hören, großes Vertrauen.

„Unser schlechter Saisonstart hatte andere Gründe“, sagt Schleicher, der sich in der zweiten Hälfte der Vorrunde bestätigt sah. Als die Zahl der Verletzten abnahm und die durch die Teilnahme an der Relegation extrem lange und kräftezehrende Vorsaison keine Rolle mehr spielte, blieb die TSG zeitweise ungeschlagen und punktete auch gegen Spitzenmannschaften der Liga (1:1 gegen Laupheim, 2:1 gegen Berg). „Da hat sich gezeigt, was die Mannschaft zu leisten imstande ist“, so Schleicher. Gleichwohl steckt die Mannschaft, aufgrund der Hypothek der vielen Niederlagen zu Beginn der Runde, weiter dick im Abstiegskampf.

Das Potenzial in der Mannschaft ist auch für Roland Schlecker einer der Beweggründe, weiterzumachen bei der TSG. „Es macht unheimlich viel Spaß und trotz der aktuellen Tabellensituation ist die Mannschaft intakt“, so Schlecker, der die Bedingungen in Ehingen schätzt. „Die Verantwortlichen und das Umfeld erleichtern mir die Arbeit.“ Am liebsten würde er weiter ein Landesliga-Team trainieren, doch seine Zusage gilt auch für den Fall des Abstiegs. „Schön wäre, wenn wir den Klassenerhalt schaffen würden, dann könnte man ganz anders herangehen.“

Kaderplanung beginnt

Unabhängig von der Liga baut Schlecker auch in der kommenden Saison 2018/19 auf seine Co-Trainer Patrick Mrochen und Daniel Post, die ebenfalls verlängerten. „Von Seiten des Vereins und von Schlecker war es der klare Wunsch, dass sie weitermachen“, sagt Spielleiter Schleicher, der sich über die Zusage von Mrochen und Post („Das sind zwei TSGler“) freut. Beide werden dem Verein wie bisher auch als Spieler zur Verfügung stehen, womit auch die Kaderplanung für die kommende Saison angefangen hat. „Gespräche mit Spielern aus dem aktuellen Kader laufen und es gab auch schon positive Rückmeldungen“, so Schleicher. „Aber sicher macht der eine oder andere Spieler seinen Verbleib auch von der Liga abhängig.“

Fix ist noch nichts, doch mit der nun herrschenden Klarheit beim Trainer will man die Kaderplanung in den nächsten Wochen vorantreiben – auch was mögliche Zugänge für die kommende Saison angeht. „Wichtig ist erst, dass die Trainerpersonalie steht“, sagt Schleicher. „Denn das wollen die Spieler immer gleich wissen.“