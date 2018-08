Traditionshaus Brunner schließt nach 172 Jahren

Ein wahres Traditionshaus in Ehingen geht verloren: Das Geschäft Schuh Brunner an der Hauptstraße schließt nach 172 Jahren. Der Ausverkauf ist bereits in vollem Gange. Und ein neues Geschäft für die Räume hat sich auch schon gefunden.

Ganze 15 Paar Schuhe stehen noch in den Regalen des Schuhhauses, denn der Ausverkauf hat schon im Mai begonnen. Bereits vor zwei Jahren habe man sich für diesen Schritt entschieden, erklärt Josef Brunner, der das Familienunternehmen 1970 übernommen hatte und 2010 die Geschäftsführung an seine Tochter Angela Bertling übergab. „Es war klar, dass mein Vater aus Altersgründen nicht mehr mithelfen wird“, sagt diese. Und dann hätte man jemand Neues finden müssen, doch die Suche nach einem Nachfolger sei erfolglos gewesen. „Zurzeit machen viele Schuhgeschäfte zu“, sagt Josef Brunner. Für so einen Laden in einer eher kleineren Stadt seien die Zeiten schwierig.

1846 gegründet

Angela Bertling führt das Geschäft bereits in sechster Generation. Der Ur-Großvater von Josef Brunner hatte das Familienunternehmen im Jahr 1846 gegründet. Viele Stammkunden habe es gegeben, auch aus Ulm und Biberach, doch insgesamt seien es zu wenig gewesen, sagt Josef Brunner. „Unseren Kunden danken wir für die Treue über die vielen Jahre.“ Das Geschäft schließt am 25. August. Bis dahin zum Verkauf angeboten wird auch Dekomaterial und die Ladeneinrichtung. „Es geht zwar nicht anders, aber es fällt schon schwer“, sagt Josef Brunner zur Schließung. Angela Bertling hat sich bereits eine neue Aufgabe gesucht. Die Räume verpachtet die Familie weiter.

Susanne Preis, Inhaberin des Fachgeschäfts Fashion Wave an der Schwanengasse, eröffnet in den Räumlichkeiten ein neues Modegeschäft, in dem sie Kleidung des Modelabels Oui anbietet. „Hinter den Kulissen laufen schon die Vorbereitungen“, sagt sie.

Die Innenstadt soll weiterleben

Die Attraktivität der Innenstadt zu erhalten, sei der Hauptgrund für die Entscheidung gewesen, ein weiteres Modegeschäft in Ehingen zu eröffnen. Gegenüber vom Schuhhaus Brunner gibt es derzeit schon einen Leerstand, seit das Modegeschäft Vestino ausgezogen ist. „Ich bin stark daran interessiert, dass es schöne Geschäfte in Ehingen gibt“, sagt Preis, „damit die Innenstadt weiterlebt“.

„Klassisch, sportlich und doch ausgefallen“, so beschreibt Preis den Stil des Modelabels „Oui“, von dem sie schon im Geschäft Fashion Wave Kleidung im Sortiment hatte. Auch dort bietet Preis seit dreieinhalb Jahren bereits Mode an, die sich „ein bisschen abhebt“. Mit dem Geschäft ist die Ennahofenerin zufrieden.

Die Eröffnung des „Oui-Stores“ findet am 4. Oktober statt, am 6. Oktober ist ein Event geplant.