Total betrunken: Polizei stoppt Autofahrer mit etwa fünf Promille

Die Polizei hat am Mittwochvormittag einen total betrunkenen Autofahrer gestoppt. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von etwa fünf Promille.

Demnach meldete eine Zeugin gegen 11 Uhr den Autofahrer, der in Schlangenlinien unterwegs war. Eine hinzugerufene Polizeistreife entdeckte den Ford in der Straße Am Viehmarkt. Das Auto war demnach zwar langsam, aber in Schlangenlinien unterwegs.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug. Am Steuer saß ein 41-Jähriger, der stark nach Alkohol roch und sich kaum noch auf den Beinen halten konnte.

In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Bekannte des 41-Jährigen erklärten sich bereit, ihn bei sich aufzunehmen. Somit durfte der Mann seinen Rausch dort ausschlafen.