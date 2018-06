Torfabrik stellt TSG vor Mammutaufgabe

Es ist das Duell zweier Mannschaften, die zwar gemeinsam in einer Klasse, aber doch in unterschiedlichen Fußballwelten spielen: Die akut abstiegsbedrohte TSG Ehingen reist in der Landesliga am heutigen Freitag zum FV Ravensburg II (Anstoß 19 Uhr). Die Hausherren haben in 26 Spielen satte 86 Tore geschossen, mit großem Abstand der beste Wert aller Mannschaften. Die TSG steht bei mickrigen 28 Treffern – nur Schlusslicht Winterlingen ist schlechter.

„Klar ist: Wir müssen tief und kompakt stehen und dann unser Heil im Kontern suchen, anders geht es wohl nicht“, sagt TSG-Trainer Udo Rampelt. Der Fokus im Training derzeit: „Konsequenter den letzten Pass spielen und konsequenter im Abschluss werden.“

Abendspiele unter der Woche, das gefällt indes nur wenigen Trainern. Rampelt ist keine Ausnahme. Die Spieler arbeiten oder studieren, eine gründliche Vorbereitung ist kaum möglich. „Wir wollen uns wenn’s geht um 18 Uhr vor Ort treffen“, sagt Rampelt. „Fabian Schick kommt etwa direkt aus München.“ Gleich mehrere reaktivierte Ex-Spieler hat der Coach im Kader (s. Infokasten). „Ich denke nicht, dass sie in puncto Fitness schon bei 100 Prozent sind, aber sie haben den großen Vorteil, dass sie gestandene Landesligaspieler sind und mit Drucksituationen angemessen umgehen können“, sagt Rampelt. „Wer wie lang aufläuft, entscheiden wir kurzfristig.“

Neben den Langzeitverletzten wie Mathias Nothacker und Johannes Striebel wird der TSG höchstwahrscheinlich auch Simon Müller fehlen. Bei der Partie gegen Weiler (1:2) hat sich der 27-Jährige verletzt gehabt. „Er hat sich beim Arzt Wirbel wieder einrenken lassen müssen“, berichtet Rampelt. Außerdem leide Müller noch an Nachwirkungen eines leichten Schütteltraumas. „Hinter seinem Einsatz ist ein großes Fragezeichen.“

Aus acht Spielen haben die Schützlinge von Udo Rampelt im laufenden Jahr gerade mal zwei Pünktchen gesammelt, dümpeln derzeit auf dem drittletzten Tabellenplatz herum. Zehn Punkte beträgt der Abstand zum rettenden Ufer bereits.

Ganz anders ist die aktuelle Situation bei den Ravensburgern: Die Oberliga-Reserve des FVR ist Vierter. Doch auch wenn für die Ehinger momentan alle Zeichen auf Abstieg deuten, will FVR-Trainer Michael Buchter den an- und mittlerweile auch abgeschlagenen Kontrahenten auf keinen Fall unterschätzen, sagt er. „Die TSG Ehingen wird auf jeden Fall um ihre Chance kämpfen, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Dass die TSG schon abgestiegen ist, davon kann keine Rede sein.“ Buchter warnt: „Die TSG bleibt ein gefährlicher Gegner.“ Genau das wollen die Ehinger in Ravensburg unter Beweis stellen.

TSG-Endspurt: Quartett meldet sich zum Dienst – Daniel Post, Fabian Hummel, Markus Wilke, Fabian Schick: Gleich vier ehemalige Spieler von Fußball-Landesligist TSG Ehingen haben sich für den Saisonendspurt ihrem ehemaligen Klub wieder angeschlossen (die SZ berichtete) – und sind in Ravensburg am heutigen Freitag wohl alle einsatzfähig. Alle galten früher als Eckpfeiler der Mannschaft. Daniel Post etwa war in der Jugend in der Ehinger Abwehr gesetzt, über die Stationen Allmendingen, Achstetten sowie Laupheim steigt er nun nach rund einem Jahr berufsbedingter Pause wieder ein. Post bringt sogar Verbandsligaerfahrung mit. „Ich sehe mich als Innenverteidiger, kann aber auch als Sechser spielen“, sagt der 27-Jährige.

Jonas Brotbeck, Fabian Schick und den designierten TSG-Spielleiter Michael Schleicher kenne er noch von früher. Im Sommer schließt Post sein duales Betriebswirtschaftsstudium in Stuttgart ab, er wohnt in Ehingen. „Ich wollte in der kommenden Saison ohnehin für die TSG wieder auflaufen“, sagt er. Jetzt sei das Comeback quasi vorgezogen worden. Jüngst habe er bereits mehrmals mit der Mannschaft trainiert, „fitgehalten habe ich mich davor sowieso“. Ob es schon für 90 Minuten Landesliga reicht? „Das kann ich noch nicht genau sagen.“ (dro)