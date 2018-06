„Top Job“ informiert über Ausbildungen

Bei der Ausbildungs- und Studienmesse „Top Job“ am Mittwoch, 10. Mai, informieren rund 54 Betriebe, Firmen und Institutionen in der Lindenhalle von 9 bis 16 Uhr. Überdies sind zum ersten Mal auch Hochschulen und eine Universität vertreten.

Die „Tob Job“ soll laut dem Veranstalter, der AOK, eine Plattform für Schüler als künftige Berufseinsteiger sein. Im Fokus stehen Betriebe und weiterführende Schulen aus der nahen Umgebung, die verschiedenste Ausbildungen anbieten.

Von der Messe profitieren jedes Jahr sowohl die Schüler als auch die Aussteller. Denn zum einen können sich Unternehmen präsentieren und potenzielle Azubis für sich begeistern. Zum anderen hat die Top-Job-Messe in den vergangenen Jahren zahlreichen Schülern und Absolventen ermöglicht, ein Praktikum oder sogar Ausbildungsplätze zu finden.

„Die regionalen Unternehmen wollen sich auf dieser Messe präsentieren. Seit der ersten ,Top Job’ 1999 kommen immer mehr Anfragen bei uns an“, sagt Markus Schirmer, Leiter des AOK-Kundencenters in Ehingen. Deshalb stellen sich ihm zufolge in diesem Jahr so viele Unternehmen vor wie noch nie. „Es gibt auch eine Warteliste, da wir mehr Anfragen hatten, als wir Stellplätze anbieten konnten“, sagt Schirmer. Dieses große Interesse vonseiten der Firma sei auf den Fachkräftemangel zurückzuführen. „Die Betriebe suchen händeringend nach qualifizierten Bewerbern – vor allem die Baubranche, das Handwerk und die Gastronomie. Von den Unternehmen bekomme ich immer wieder Rückmeldung, dass sie durch die Messe geeignete Azubis finden konnten“, so der Leiter des AOK-Kundencenters.

Den Schülern rät Markus Schirmer, ungezwungen und interessiert an die Aussteller heranzutreten. Denn anders als bei einer schriftlichen Bewerbung, könnten die Schüler auch ohne Vorwissen mit den Vertretern der Firmen in Kontakt kommen und trotzdem auf sich selbst aufmerksam machen. „Wer wirklich Interesse an einer Firma hat, sollte sich dann den Namen des Gesprächspartners merken. Das kann man dann gleich in die Bewerbung schreiben“, so Schirmer.

Das Besondere an der „Top Job“, die nun zum 19. Mal stattfindet, sei der Fokus auf das Regionale. „Die Schüler sind regional ausgerichtet und deshalb wollen sich die Unternehmen aus Ehingen und Umgebung auch gerne präsentieren. Denn wer mit 16 Jahren hier seinen Schulabschluss hat, der möchte auch gerne hier eine Ausbildung finden – und umgekehrt suchen die Unternehmen auch lieber Azubis aus der Region.“

Zum ersten mal sind auf der „Top Job“ auch die Universität Ulm sowie die Hochschulen Ulm und Biberach vertreten. „Damit wollten wir vor allem Abiturienten zusätzlich ansprechen und ihnen die Möglichkeit geben, sich über geeignete Studiengänge zu informieren“, so Schirmer.

Zusätzlich zu den Betrieben, die sich in der Halle und im Foyer präsentieren werden, stellen sich die Metall- und Elektroindustrie mit einem Info-Truck sowie die Bauindustrie mit einem Bus vor.

Jugendliche lernen im Info-Truck technische Zusammenhänge kennen und erleben Technik praxisnah und intuitiv. Ein Aufzugmodell demonstriert, warum IT-Steuerung die Wartezeit für die Nutzer reduziert. Begleitet werden die Exponate durch interaktive Aufgabenstellungen und Hintergrundinformationen auf Tablets.

Im Baubus können Jugendliche die Berufe und Karrierechancen am Bau erleben. Mittels einer Datenbrille kann die Welt des Spiel-Klassikers „Minecraft“ erkundet werden. Durch die sogenannte VR-Brille entsteht eine computeranimierte Realität. An der „Fühlbar“ können Baustoffe in die Hand genommen werden, deren Gewichte und Größen zu schätzen sind.