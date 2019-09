Top-Ergebnisse auf internationaler Ebene

Beim Weltfinale der Tennis-Turnierserie Champions Bowl 2019 haben die Geschwister Daniel und Jana Stepanenko vom TC Ehingen sehr gute Ergebnisse erreicht. Daniel Stepanenko belegte in seiner Altersklasse den dritten Platz, Jana Stepanenko platzierte sich ebenfalls unter den besten acht.

Über das deutsche Masters der weltweiten Champions-Bowl-Tennisturnierserie hatten sich die beiden Ehinger Tennistalente für das Weltfinale in Umag in Kroatien qualifiziert. Insgesamt 203 Kinder und Jugendliche aus 30 Ländern nahmen in den Altersklassen U9 bis U16 am diesjährigen Weltfinale in der ,,Umag Tennis Akademie“ in der kroatischen Stadt teil.

In der Gruppenphase entschied Daniel Stepanenko seine Spiele für sich und zog somit als Gruppenerster in das Halbfinale ein. Dort musste er sich Saulino Feliciano, ebenfalls aus Deutschland, geschlagen geben. Somit erreichte das Tennistalent des TC Ehingen den dritten Platz beim Champions-Bowl-Weltfinale.

Jana Stepanenko setzte sich in ihren drei Gruppenspielen jeweils klar durch und zog somit ebenfalls als Gruppenerste in die K.-o.-Phase ein. Im Viertelfinale musste sich Jana Stepanenko dann aber der späteren Finalistin Luna Vujovic aus Montenegro geschlagen geben. Das Ehinger Nachwuchstalent hatte es aber unter die besten acht Spielerinnen im Weltfinale der Champions-Bowl-Turnierserie geschafft.

Nach dem dritten Platz von Nemanja Bojkovic im vergangenen Jahr freute sich der TC Ehingen somit auch in diesem Jahr über den Erfolg seiner Talente beim Champions-Bowl-Weltfinale.