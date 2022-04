Tolles Saisonfinale für die Skizunft Ehingen

Mit Hannah Offenwanger hat die Skizunft Ehingen eine Rennläuferin am Start, die bei Punkterennen des Deutschen Skiverbandes (DSV) von sich Reden macht. Nach den vergangenen beiden von Corona stark beeinflussten Wintern waren die Erwartungen an die diesjährige Saison bei der Skizunft Ehingen zunächst eher gedämpft. Während die bayerischen Schüler und Schülerinnen ab dem DSV-Punkteniveau die zurückliegenden zwei Jahre aufgrund einer besonderen Landesvereinbarung praktisch ohne Einschränkungen trainieren konnten, sah es für die baden-württembergischen Athleten anders aus. Teilweise durften nur einige wenige Rennläufer und Rennläuferinnen des Landeskaders SBW an speziell eingerichteten Pisten trainieren. Die bayerischen Athleten konnten demzufolge ihre Punkte deutlich reduzieren und damit in der Rangliste des DSV nach oben kletterten. In Baden-Württemberg konnten sich nur die Landeskader-Athleten, die in den vergangenen beiden Saisons an die 200 Trainingstage hatten, verbessern. So gab es durchaus dritte Plätze, die bereits mehr als zehn Sekunden Rückstand auf die Sieger am Anfang der Saison hatten. Hannah Offenwanger ließ sich dadurch aber nicht unterkriegen und nutzte die Trainingsmöglichkeiten im Laufe der Saison bestens aus. Auch ein kleiner Dämpfer auf Grund einer Rippenblockade war zum Saisonfinale überwunden und so konnten die letzten beiden Saisonrennen in Damüls in Angriff genommen werden. Mit Platz fünf im Riesenslalom erreichte sie ihr bestes Saisonergebnis bei einem DSV-Punkterennen. Gewonnen hat das Rennen mit Laila Illig die amtierende deutsche Schülermeisterin im Slalom und Riesenslalom. Beim Slalom konnte sich Hannah Offenwanger noch steigern und landete am Ende auf dem vierten Platz. Mit diesen beiden Ergebnissen kletterte sie in der DSV-Rangliste bis auf Rang drei im Jahrgang 2007 des Schwäbischen-Skiverbandes und liegt somit nur noch knapp hinter den Top 50 des Jahrgangs 2007 deutschlandweit.