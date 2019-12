Tolle Partystimmung trotz vieler Vorschriften

„Authentisch – Ehrlich – einzigartig“ stand auf dem Logo des Ur-Schleckers, der am Freitag hauptsächlich die arbeitende Bevölkerung zum Feiern einlud. Ganze zwei Wochen hatte Tom Breymaier mit seinem Team in die Vorbereitungen gesteckt. Er möchte den Ehingern das Feiern ermöglichen, bevor sie in ihren wohlverdienten Urlaub gehen.

Das Ur-Schlecker-Event hat in Ehingen Tradition. Im vergangenen Jahr war ein Zelt vor dem Rathaus aufgebaut. Dieses Jahr sind die Veranstalter im Eisenlager Romer in der Schwanengasse. Damit habe die Örtlichkeit, die durch Heizstrahler warm gehalten wird, die ideale Größe, so der Hauptorganisator Breymaier. Jedoch seien die Vorbereitungen nicht ganz so einfach gewesen, da immer höhere Auflagen von der Stadt erfüllt werden müssten. „Wir versuchen, es jedem recht zu machen, doch die Vorschriften sind echt grenzwertig einzuhalten“, so Breymaier.

Mit seiner dreijährigen Erfahrung hat er Ahnung, was die Ehinger wollen und bietet dementsprechend ein passendes sowie vielseitiges Getränkeangebot: „Unser Angebot ist nicht zu groß, aber es ist trotzdem alles dabei.“ Als das Fest nachmittags startete, waren noch nicht viele Feierbegeisterten in der Schwanengasse, doch Breymaier erwartete seine Kunden erst gegen Abend. Viele kamen auch nach Ende des Ehinger Weihnachtsmarkts und stiegen vom Glühwein auf ein Getränk im Eisenlager um.

Das Fest ging bis zwei Uhr, worin Breymaier ein Problem sah: „Dadurch, dass die Leute heutzutage immer erst später auf die Feste kommen, ist das Zwei-Uhr-Ende zu früh“, sagte er. Er hält den Schluss um drei Uhr für passender, jedoch konnte er sich hierbei nicht durchsetzen.

Das Event sprach zwar die arbeitende Bevölkerung an, doch Jung wie Alt, Arbeiter, Schüler oder Student hatten ihren Spaß im Ur-Schlecker. „Es sind alle vertreten, was das Fest auch so schön macht“, so Breymaier. Das Ur-Schlecker-Team wird auch am Montag „authentisch, ehrlich und einzigartig“ mit Musik, Getränken sowie der Location Ehingen in Partystimmung bringen, wenn die „Abi-Party XXL“ startet.