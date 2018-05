Tolle Blasmusik beim Frühjahrskonzert

Ein beeindruckendes Frühjahrskonzert hat die Stadtkapelle Ehingen am Samstag unter der präzisen Leitung von Dirigent Frank Zacher in der Lindenhalle geboten. Das Blasorchester überzeugte mit detailgenauer Interpretation des anspruchsvollen Programms.

Nicht ganz so voll besetzt wie schon in früheren Jahren war die Lindenhalle. Die Musik hingegen zeichnete sich durch die von Frank Zacher gewohnte Qualität aus. Im Management der Württembergischen Philharmonie Reutlingen ist Frank Zacher der Leiter des künstlerischen Betriebsbüros und somit für die Besetzung zuständig. In Ehingen dirigiert er die Stadtkapelle wie ein professionelles Orchester. Entsprechend fällt das Ergebnis aus: hervorragend gespielte Blasmusik.

Ganz in der Art der früheren Rundfunkunterhaltungsorchester begann die Stadtkapelle ihre durchgängig in der Oberstufe angesiedelte Programmfolge mit „Granada“ von Agustín Lara. Aus dem Hintergrund der Kulisse ertönte zu Beginn das Thema. Fein nuancierter Klangaufbau charakterisierte „Chorale and Shaker Dance“ von John Zdechlik. Eleganz prägte die Wiedergabe des bekannten Konzertmarschs „Arsenal“ von Jan van der Roost. In orchestraler Fülle und dramatischer Steigerung ertönten die von Alfred Red für Blasorchester arrangierten „Highlights from Exodus“ von Ernest Gold. Im Wechsel zwischen Zweier- und Dreiertakt betörte der Tanz „Troják“ aus der Mährischen Walachei. Ein sinfonisches Highlight des Konzerts waren vier mit Akribie herausgearbeitete Sätze aus der „Suite of Old American Dances" von Robert Russell Bennet. Zwischen das Blasorchester mischten sich die Musiker der Jugendkapelle zu „Hibiki – Joy of Music“ von Yasuhide Ito, weil Frank Zacher von der Darbietung des Nachwuchsorchesters beim Jugendwertungsspiel so angetan war, dass er das Werk zur Erhöhung der Wirkung in großer Besetzung aufführen wollte. Wieder auf Oberstufenniveau bewegte sich die Stadtkapelle zum Schluss als „Big Bands in Concert“ im effektvollen Arrangement von Bob Lowden. Der Hit "Music" von John Miles war die erste Zugabe, als zweite folgte noch einmal der Marsch „Arsenal“.

Unter der Leitung von Volker Frank eröffnete das elfköpfige Vororchester das Konzert mit zwei einfachen Titeln. Bei „Rummel Bummel“ machte das Jugendblasorchester mit und spielte danach „Schmelzende Riesen“ von Armin Kofler und „A Little Suite of Horror“ von Thomas Doss. Auch hier war Zugabe fällig.

In seiner Eigenschaft als stellvertretender Kreisverbandsdirigent zeichnete Volker Frank fünf langjährige Musiker aus. Mit der bronzenen Ehrennadel des Blasmusikverbands Baden-Württemberg ehrte er für zehn Jahre Alexander Schlecker und Tobias Deusch, mit der silbernen für 20 Jahre Emanuel Sontheimer, mit der goldenen für 30 Jahre Susanne Schelkle und mit der goldenen mit Kranz für 40 Jahre Jürgen Walter.