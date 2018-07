Tolle Auftritte beim Sommer- und Kinderfest

Der Samstag des Ehinger Sommer- und Kinderfestes hat dem Sport gehört. Beach-Volleyball und eine Kinderolympiade sorgten für spannende Wettkämpfe trotz einiger Regentropfen. Mehr als 200 Kinder vom Kindergartenalter bis zum Jahrgang 2007 wuselten im Stadion, rund 40 von ihnen wollten das Sportabzeichen machen, schätzte Georg Schreiber, der zusammen mit Norbert Matuschek die Kinderolympiade organisiert hatte. Alle anderen Kinder konnten eine Urkunde und Medaille mit nach Hause nehmen, der olympische Gedanke vom Dabeisein und Mitmachen war ausschlaggebend. „Wir wollen die Kinder zum Sport ermuntern und uns als TSG im Programm einbringen“ erklärte Schreiber.

Schon ganz viel Spaß hatten die Allerkleinsten im Kindergartenalter, die vom Handballteam der TSG betreut wurden. Ob nun Sackhüpfen, einen kleinen Sack in drei Ringe werfen oder erste Versuche im Weitsprung oder Sprint, die meisten der Knirpse waren mit Feuereifer dabei, einigen musste die Mama gut zureden.

Seilspringen macht Freude

Bei den Schulkindern hatten Mitglieder des Lauftreffs Maßband und Stoppuhr in der Hand. Seilspringen machte besonders viel Spaß, je nach Anzahl der Sprünge gab es für das Sportabzeichen Gold, Silber oder Bronze, für das Sportabzeichen mussten die Kinder einen Lauf über 400 oder 800 Meter absolvieren. Für die Kinderolympiade genügte die kurze Strecke, sowie Weitsprung und Schlagball- und Ringwerfen.

„Eigentlich sollte bei Regen das Beachvolleyballturnier nicht stattfinden, aber die Eisenharten aus Ulm und Günzburg wollen unbedingt spielen, die Temperatur ist ja perfekt,“ lachte Organisator Frank Schrode von der TSG, der das Turnier für die acht Mannschaften organisiert hatte. Spaß hatten die Spieler auch bei leichtem Regen jede Menge.

Abgehen sollte es auch am Abend in der Disco im Festzelt mit einem DJ. Nachdem die Veranstalter mit dem Besuch nach dem Zapfanstich am Freitag zufrieden waren, gab es am Samstag lange Gesichter: Nur 260 anstatt der erwarteten über 500 Besucher waren ins Festzelt gekommen, Sonntag hingegen war das Zelt vom Morgen an proppenvoll. „Wir wollen das jetzt erst mal sacken lassen und uns in zwei Wochen Gedanken machen, wie es mit dem Fest weitergeht und was wir ändern müssen“, sagte Roland Kuch von der TSG.

Zuckersüß als Lollipops

Sonntagnachmittag war Tanzen angesagt, die auftretenden Kinder und Jugendlichen aus Ehingen, Berg und Griesingen hatten reichlich Fans mit ins Zelt gebracht. Die Dancing Tigers und die No Names begeisterten wie beim Ulrichsfest vor zwei Wochen. Allerliebst die Räuberbande der kleinen Dämonen, die eine wilde Räuberparty feierten. Zuckersüß waren die Hexenkids als Lollipops mit riesigen Lollis ausgestattet.

Die Basketball-Cheerleader der TSG haben Nachwuchs bekommen, die 16 Mädels zwischen zehn und 14 Jahren zeigten erstmals, wie sie den Spielern einheizen. Ganz stark vertreten war die SG Griesingen. Die Smilie Dancer feierten Sommer und Sonne, die Happy Feet machten ganz groß in Schale Party. Die „Locapt“ kamen als martialische Kriege und siegten. Baseballfans sind die Pintas der SG. Den zweiten Teil des Showprogramms bestritten 75 Kinder vom Tanzstudio Sabine Raasch. Ganz bezaubernd die Dance Kids, sehr routiniert schon die Stepptanzgruppen von Myriam Eckenfels. Jazz Kids, Hip-Hop Teens, etwas größere Dance Kids – sie alle bekamen stürmischen Applaus für ihren Auftritt.