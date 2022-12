Tödlicher Unfall bei Ehingen: Auch Notfallseelsorger sind im Einsatz

Ein 32-jähriger Vater und seine achtjährige Tochter sind bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf der B311 nahe Deppenhausen ums Leben gekommen. Die 25-jährige Mutter und der siebenjährige Sohn, die sich ebenfalls in dem Auto befunden haben, sind dabei schwer verletzt worden. Was die Rettungskräfte dazu sagen und wie die Notfallseelsorge mit Fällen wie diesen umgeht.

Auf der Fahrt in Richtung Riedlingen kam der Opel mit der vierköpfigen Familie gegen 15 Uhr kurz hinter Deppenhausen links auf die Gegenspur und prallte mit einem Sattelzug zusammen, so schilderten es Zeugen der Polizei. Wegen des heftigen Zusammenstoßes schleuderte der PKW noch mehrmals gegen die Leitplanke.

Die zwei Überlebenden wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert, genauso wie der Fahrer des Sattelzugs, der leichte Verletzungen erlitt. Sein Fahrzeug war nach dem Aufprall auf der Böschung der Straße umgestürzt. Die Ermittler schätzen den Sachschaden zudem auf rund 22.000 Euro. Der 32-jährige Familienvater fuhr das Auto, warum er von seiner Spur abkam, ist derzeit noch unklar.

Notfallseelsorge im Einsatz

In solchen Fällen wird über die Leitstelle die Notfallseelsorge Ulm, die auch für den Alb-Donau-Kreis zuständig ist, alarmiert. „Ich habe den Eindruck, dass unsere Arbeit sehr wichtig ist, um das Erlebte zu verarbeiten“, sagt Michael Lobenhofer, Geschäftsführer der Notfallseelsorge. An der Unfallstelle setzen sich die Seelsorger mit dem Einsatzleiter in Verbindung, um herauszufinden, ob und wer Betreuung benötigt.

In dem betreffenden Fall mussten sich die Notfallseelsorger gleich mehreren Beteiligten annehmen. Zum einen hätten die Ersthelfer an der Unfallstelle psychosoziale Hilfe benötigt, zum anderen seien auch noch Familienangehörige der Verunfallten an die Unglücksstelle gekommen und hätten Betreuung gebraucht.

Gespräch spendet Trost

„Wir beantworten die Fragen, die die Beteiligten haben, zum Beispiel in welche Krankenhäuser die Verletzten eingeliefert werden“, erklärt Lobenhofer und ergänzt: „Die Ersthelfer realisieren oft da erst, was passiert ist. Wir sagen ihnen dann, dass sie wahrscheinlich noch einige Stunden oder Tage die Bilder im Kopf haben werden, dass sie sich aber beschäftigen müssen und dass es mit der Zeit weniger wird. Bei den Familienangehörigen ist das aber natürlich viel schwieriger.“

Diesen versuche man über das Gespräch und vor allem über die Beantwortung von Fragen Trost zu spenden. Das Betreuungsangebot bietet die Notfallseelsorge nicht nur am Unfallort, sondern auch darüber hinaus. Angehörige und auch Einsatzkräfte könnten sich nach dem Geschehenen wieder bei ihr melden.

Obwohl die Mitarbeiter der Seelsorge für solche Situationen ausgebildet sind, gehen solche Erlebnisse auch an diesen nicht spurlos vorbei. „Das Erlebte wird bei uns intern dann noch einmal nachbesprochen“, erläutert Michael Lobenhofer.

Auch Feuerwehr setzt auf Nachbesprechung

Wie wichtig diese Maßnahme ist, betont auch Ehingens Stadtbrandmeister Oliver Burget. „Die Nachbesprechung und die Kameradschaftlichkeit danach sind ganz arg wichtig“, sagt Burget. Das helfe bei der Verarbeitung der Erfahrungen weiter und sei „extrem wichtig“. Denn glücklicherweise komme es auch bei der Feuerwehr nur selten vor, dass Kinder in tödliche Unfälle verwickelt seien. „So etwas ist auch für Erfahrene schwer zu verdauen“, sagt Burget.

Zuvor war die Stützpunktfeuerwehr in Ehingen und die Einsatzabteilung in Kirchen am Dienstag gegen 15 Uhr alarmiert worden. Mit mehreren Fahrzeugen und insgesamt 35 Personen rückten diese aus. Zusätzlich kam die Polizei sowie einige Personen des Technischen Hilfswerks (THW), um die Unfallstelle auszuleuchten. Die ersten Feuerwehrkräfte, die an der Unfallstelle angelangt seien, hätten sich zunächst um die Insassen des verunfallten Autos gekümmert. Der zweite Einsatzwagen habe den LKW-Fahrer aus seinem umgestürzten Fahrzeug befreit.

Bergung zog sich bis in die Nacht

Gegen 20 Uhr rückten die Einsatzkräfte der Feuerwehren wieder ab. Die Bergung der Fahrzeuge und die damit einhergehende Sperrung der B311 zog sich allerdings noch bis 2 Uhr nachts.

Die Polizisten wurden vor Ort ebenfalls mit dem Anblick konfrontiert. „Grundsätzlich haben die Kollegen bei so etwas immer die Möglichkeit, einen Ansprechpartner zu bekommen, wenn sie einen benötigen“, sagt Joachim Schulz, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ulm.