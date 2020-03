Tischtennisverband stellt Spielbetrieb ein

In Baden-Württemberg wird bis auf Weiteres auch nicht mehr Tischtennis gespielt. Dies teilte das Präsidium von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) am Freitag mit. „Aufgrund der aktuellen Ereignisse hat sich das Präsidium nochmals intensiv mit der Thematik zum Corona-Virus auseinandergesetzt. Dabei wurde am späten Donnerstagabend beschlossen, den Spielbetrieb in Tischtennis Baden-Württemberg mit sofortiger Wirkung bis 17. April auszusetzen“, heißt es. Dies betrifft den Punktspielbetrieb von der untersten Liga bis einschließlich Verbandsliga in Württemberg-Hohenzollern und bis einschließlich Badenliga in Südbaden sowie den Individualspielbetrieb wie die Entscheide zu den Mini-Meisterschaften oder Ranglistenturniere. Somit werden auch im Tischtennisbezirk Ulm in den nächsten fünf Wochen keine Spiele ausgetragen.