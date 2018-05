Tischtennis: Zweimal DM-Bronze für den Ehinger Peter Beck

Nach dem Gewinn der hessischen Meisterschaft im Tischtennis der Senioren hat Peter Beck, gebürtiger Ehinger und Mitglied des TTC Ehingen, weitere Erfolge errungen.

Bei den deutschen Meisterschaften in Dillingen (Bayern), an denen insgesamt knapp 500 Tischtennissportler teilnahmen, trat Peter Beck gleich in drei Disziplinen an. Der Doppelwettbewerb wies in einem 32er-Feld insgesamt 24 Paarungen auf. Zusammen mit Partner Dieter Buchenau erreichte Peter Beck das Halbfinale, verlor dann aber in 1:3 Sätzen und erhielt die Bronzemedaille.

Bronze gab es für den Ehinger auch im Mixed. In diesem Wettbewerb spielte Peter Beck zusammen mit Cornelia Binstadt und erreichte in dem 48er-Feld ebenfalls das Halbfinale. Hier gab es mit 2:3 (8:11 im fünften Satz) eine knappe Niederlage.

Im Einzel hatte Peter Beck weniger Glück und schied schon in der Gruppenphase aus. Peter Beck (56) hat schon öfters an deutschen Meisterschaften teilgenommen und wurde vor einigen Jahren schon einmal deutscher Meister.