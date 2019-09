Tischtennis-Damen legen jetzt auch los

Am dritten offiziellen Spieltag im Bezirk Ulm greifen am kommenden Wochenende auch die Damen des SC Berg und des TSV Schelklingen erstmals in das Geschehen ein. In der Herren Bezirksklasse 2 haben nun auch Ehingen und Berg ihre ersten Spiele. Der TSV Erbach hat eine weitere Woche Pause.

Herren Bezirksliga: Die Öpfinger Herren I haben erneut ein Auswärtsspiel. Gegner Herrlingen II hat ebenfalls sein erstes Spiel verloren. Für die Öpfinger Gäste ist dieses Spiel eine schwere Aufgabe.

Herren Bezirksklasse 2: Die Ehinger Herren I treffen in ihrem ersten Spiel auf den TSV Seißen, der bisher beide Spiele gewann. Die Ehinger haben sich durch Wolfgang Vetter verstärkt.

Der SC Berg ist zu Gast bei Lehr II und hat gleich eine starke Mannschaft als Gastgeber.

Der SC Bach spielt erstmals zu Hause und möchte nach der ersten Niederlage am Samstag punkten

Herren Kreisliga A 2: Hier gibt es am Samstag ein volles Programm. Die SG Griesingen tritt erstmals an und hat mit Herrlingen IV gleich einen Meisterschaftsfavoriten zu Gast.

Der TSV Rißtissen muss in seinem ersten Heimspiel gegen den SC Berg II bestehen.

Öpfingen II kann in Erbach auf Punktezuwachs hoffen.

Eine schwere Aufgabe hat zum Saisonauftakt die TSG Rottenacker, die beim SSV Ulm 46 III gastiert.

Herren Kreisklasse 2: Schelklingen will auch bei Munderkingen II gewinnen. Die Ehinger Herren III wollen in Beimerstetten mit einem Erfolg in die Runde starten. Erbach III hat Laichingen IV zu Gast.

Damen Verbandsklasse: Die Damen I des SC Berg haben auf die Aufstiegsrelegation verzichtet und spielen auch heuer wieder in der Verbandsklasse. Gegner Böblingen II ist völlig unbekannt, doch wollen die Berger Damen mit einem Sieg beginnen.

Damen Landesklasse 7: Auch die Damen II des SC Berg starten am Samstag in die Verbandsrunde. Sie sind zu Gast bei SSV Ulm 46 und werden von den Ulmerinnen sicher voll gefordert.

Damen Bezirksliga 2: Die Schelklinger Damen starten ebenfalls. Sie haben im ersten Spiel Herrlingen IV zu Gast und sind sicher nicht chancenlos.

Jungen Landesklasse 7: Nach zwei Niederlagen zum Rundenstart möchten die Erbacher Jungen zu Hause die ersten Punkte erobern.

Die Jungen des SC Berg haben ebenfalls Heimrecht und wollen mit einem Sieg in die Verbandsrunde starten.