Tiefenhülener Gartenfest ist ein Sommerhit

Einen richtig schönen Sommerhit hat der Musikverein Frankenhofen am Sonntag beim Gartenfest in Tiefenhülen wieder einmal hingelegt. Bei schönstem Sonnenschein fanden sich zahlreiche Gäste zum gemütlichen Aufenthalt in Schmids Garten ein und genossen den Nachmittag und frühen Abend unter Sonnenschirmen und schattenspendenden Bäumen.

Hier wartete die Musikkapelle unter der Leitung von Josef Uhl wieder mit der passenden Musik auf und eröffnete ihr Programm um 14.30 Uhr mit Marsch, Polka und Walzer. Zusehends füllten sich die bereitgestellten Tische mit Festbesuchern. Am Getränkeausschank der Berg-Brauerei herrschte Hochbetrieb.

Etliche Besucher zogen bei der Sommerhitze den Aufenthalt im kühlen Schuppen vor. Hier war auch die reich bestückte Kuchentheke aufgebaut. Feine Torten wurden bevorzugt ausgewählt. Im frisch gebügelten weißen Hemd schenkte Klaus Gollan Kaffee ein.

Als Marie-Luise Schmid am 10. August ihren 60. Geburtstag feierte, konnte der Musikverein Frankenhofen ferienbedingt nicht die für ein Ständchen nötige Zahl an Musikern aufbringen. Das wurde jetzt in Schmids Garten nachgeholt. Ortsvorsteherin und Vereinsvorsitzende Jutta Uhl überreichte ein Geschenk und bedankte sich für die alljährliche Bereitstellung des Festplatzes und die Versorgung mit Strom und Wasser. Sichtlich bewegt nahm die Geehrte die Gratulation entgegen. Umgehend spielte die Kapelle ihr zu Ehren ihren Wunschtitel „Bozner Bergsteiger-Marsch“. Mit Südtirol fühlt sich Marie Luise Schmid durch ihre Vorliebe für die Kastelruther Spatzen verbunden. Da passte dann auch das Südtiroler Heimatlied „Wohl ist die Welt so groß und weit und voller Sonnenschein“ bestens dazu. Den Text dazu hat 1926 auf dem Ritten bei Bozen der 1978 mit der Verdienstmedaille des Landes Tirol ausgezeichnete Karl Felderer verfasst. Bei den Schwaben ist das stimmungsvolle Lied ebenso beliebt wie der in der Mitte der 1950er-Jahre entstandene Marsch „Dem Land Tirol die Treue“. Zwei Stunden lang unterhielt die im Schatten sitzende Musikkapelle Frankenhofen das Publikum mit den bekannten Stimmungshits der Blasmusik. Vor allem die nach dem zweiten Weltkrieg durch Ernst Mosch und seine original Egerländer Musikanten als böhmische Blasmusik bekannt gemachte Ceská Dechovká kommt nach wie vor bestens an. Wem geht bei Jaromír Vejvodas Polka Rosamunde (original: Škoda lásky) nicht das Herz auf.

Ab 17 Uhr sorgte die Kapelle „Wahnsinn" mit ihren Schlagern wieder für die musikalische Unterhaltung. Sie bringt gerne Slavko Avsenik und seine original Oberkainer in Erinnerung. Musikvereinsdirigent Josef Uhl spielte dabei wie immer die Posaune. Dazu schmeckte vorzüglich der vom Küchenteam um Marie-Luise Schmid zubereitete Wurstsalat mit dem von Berta Scheible und Cordula Engst gebackenen Bauernbrot.