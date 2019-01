Thomas Fabry begeistert Städter für Landwirtschaft

Über ihr Image in der Öffentlichkeit sorgt sich die Landwirtschaft allenthalben. Beim KWS-Forum in Berg hat Thomas Fabry, ein junger Landwirt und Agrarstudent aus dem Sauerland, am Donnerstag eine positive Selbstinszenierung bäuerlicher Existenz vorgestellt.

„Die wissen nicht, wie schön eine kalte Dusche nach der Ernte ist“, sagt der 25-jährige Mitbegründer des Vereins „Forum Moderne Landwirtschaft“ über die Unkenntnis der Stadtbevölkerung vom Leben eines von seiner Arbeit überzeugten Landwirts. Nicht mit der trotzigen Verbissenheit mancher Verbandsfunktionäre stellt sich Thomas Fabry der Negativbeurteilung moderner Lebensmittelproduktion entgegen. Selbstbewusste Offenheit und eine in Artikulation und Gestik perfekte Bühnenpräsenz prägen seinen Auftritt. Unter Einbeziehung ansprechender Bildpräsentation nimmt er die Zuhörer für sich und das Thema ein. Mit Empathie nimmt er die Verbindung zum Publikum auf.

„Wir haben Erfolgsgeschichten, die darauf warten, erzählt zu werden“, beschreibt Thomas Fabry den Drang, die urbane Bevölkerung für die Landwirtschaft zu begeistern. Das Geräusch des startenden Mähdreschermotors, den sich auf die Arme legenden Staub und die erfrischende Dusche danach bezeichnet er als schöne Momente im Leben eines Landwirts. „Die Landwirtschaft braucht Gesichter“, sagt der fröhliche junge Bauer aus Langenholthausen und zeigt seines gerne bei spektakulären Aktionen der sympathischen Art. Dazu gehören Auffahrten mit dem Miniaturschweinestallanhänger auch bei landwirtschaftskritischen Veranstaltungen. „Ich bin nach jeder Aktion mit einem guten Gefühl nach Hause gefahren“, sagt Thomas Fabry über diese Möglichkeit positiver Überraschung. „Modernes Storytelling für digitalaffine Großstädter“ nennt er die Internetpräsentation.. Von Berg aus fuhr er nach Stuttgart und flog nach Berlin direkt zur „Grünen Woche“.