Theologinnen sprechen über die Aufspaltung der Kirche

Die Vielfalt der Konfessionen der Neuzeit ist am Freitag Thema zweier Vorträge im evangelischen Gemeindezentrum in Ehingen gewesen. Vorausgegangen war ein ökumenisches Friedensgebet mit der evangelischen Pfarrerin Margot Lenz und dem katholischen Pfarrer Jean de Dieu Mvuanda.

Im Friedensgebet war zu erfahren, dass die Geschichte der Christenheit eine Geschichte der Spaltung und Ausgrenzung ist. Erst durch das von Papst Johannes XXIII. einberufene Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965) wurde der Annäherung der Kirchen der Weg geebnet. Der Beginn der ökumenischen Bewegung war ein Meilenstein. Pfarrerin Margot Lenz nannte als Beispiel grausamer Ausgrenzung die Verfolgung der Mennoniten im 16. Jahrhundert, der erst 2010 ein Schuldbekenntnis des Lutherischen Weltbunds folgte. „Die Natur ist prachtvoll schön“, stellte Pfarrer Mvuanda als Motivation für das Gebet für Frieden in den Raum. Beiden Punkten liegt der Glaube der Urgemeinde an einen Gott zugrunde. Das von den Gläubigen gemeinsam gesungene Lied „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ beschrieb die Sehnsucht nach dem einen Gott.

Dieser Sehnsucht versucht die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg (ACK), mit einer Antwort zu begegnen. Die Fragestellung mag in etwa lauten: „Was dürfen wir glauben, nachdem es bereits in der christlichen Bewegung viele gegensätzlich strukturierte Glaubensinstitutionen gibt?“ Hinzu kommt für den heilsuchenden Menschen die schier unüberwindbare Problematik, dass alle diese Institutionen für sich das ausschließliche Recht in Anspruch nehmen, den richtigen Glauben zu vertreten, indem sie die anderen als abtrünnig bezeichnen. Verstärkt wird die Verunsicherung der Menschen dadurch, dass es außerhalb des Christentums eine Vielzahl weiterer Religionen gibt. Tenor des Abends und kleinster gemeinsamer Nenner war, man muss die Wurzeln kennen, um gut zusammenleben zu können.

Im Bewusstsein, diese Thematik an einem Abend nicht abschließend behandeln zu können, stellten Pfarrerin Susanne Schenk, Fachreferentin für Ökumene beim Evangelischen Oberkirchenrat in Stuttgart, und Theologin Margret Schäfer-Krebs vom Bischöflichen Ordinariat der Diözese Rottenburg-Stuttgart die Historie der Aufspaltung der Urgemeinde in zahlreiche Institutionen dar.

Bürger stimmten für die Reformation

Susanne Schenk nannte die „Ulmer Vielstimmigkeit“ und stellte die Trennung der Kirche in der Mitte des ersten Jahrtausends in die Römische und die orientalische Kirche dar, gefolgt von der Spaltung der Römischen Kirche im Jahr 1054 in die West- und Ostkirche mit Rom und Konstantinopel als jeweiligem Sitz. Weitere 500 Jahre später begann in der Westkirche die Verästelung in die römisch-katholische und in die protestantischen Kirchen. Im Ulm des 16. Jahrhunderts konnten sich aufgrund des großen Territoriums die Konflikte entzerren, die sich zwischen dem katholischen Kaiser und der Reformbewegung abzeichneten, die beispielsweise Gottesdienste in deutscher, nicht in lateinischer Sprache einführte. Im Bürgerentscheid von 1530 stimmten von 2000 männlichen Ulmer Zunftangehörigen und Patriziern 87 Prozent für die Reformation. In den 1530er und 1540er Jahren gab es in Ulm dann die „Päpstler“ (Elchingen, Söflingen, Wiblingen), die „Lutheraner“, die „Täufer“ (Bergpredigt als Grundlage, später Mennoniten) und die „rechten Evangelischen“.

Ein wichtiger Faktor der Spaltung war die Frage, ob Gott im Geist, oder im Brot vorhanden sei (Katholiken und Lutheraner).

Margret Schäfer-Krebs betonte, dass Ökumene bei Papst Pius XII. noch als große Gottlosigkeit abgelehnt wurde, und erst seit Johannes XXIII. Akzeptanz fand. Sie stellte die 22 Mitgliedskirchen der ACK vor, zu denen neben den Evangelischen Landeskirchen von Baden und von Württemberg auch die römisch-katholische Kirche (Erzdiözese Freiburg und Diözese Rottenburg-Stuttgart) gehören, ferner Institutionen wie die Heilsarmee, die Syrisch-Orthodoxe Kirche von Antiochien in Deutschland oder die Volksmission entschiedener Christen.