Theater in Ehingen: Faust kommt modern daher und redet altmodisch

Spartanisch einfach sind sowohl Bühnenbild als auch die in die heutige Zeit verlegte Kostümierung bei Faust I von Johann Wolfgang Goethe inszeniert vom Landestheater Tübingen. Wenig verändert dagegen wurde am Text, mit leisen Zwischentönen lassen die Schauspieler in Ehingen die Sprache des 21. Jahrhunderts anklingen.

Sich drehende Holzwände, ein einfacher Tisch mit Stühlen, eine Jukebox und mitten drin Faust in einer Kneipe reichlich rotweintrinkend, verzweifelt, frustriert, sich seiner eigenen Unzulänglichkeit und Misere bewusst. Doch für den Freitod reicht es nicht, die Hymne auf das erlösende Gift verhallt ohne Folgen. In modernen Interpretationen wird er anders als früher, wo Faust eine positive Vorbildfunktion wegen seines unermüdlichen Strebens hatte, als tragische Figur gesehen: Ein Mann, der an seiner eigenen Erlebnissucht zugrunde geht. In der Inszenierung von Christoph Roos wird Faust zu Mephisto und Mephisto zu Faust, ein Personenwechsel, der in der Hexenküche vollzogen wird. Andreas Gugliemetti als alter Faust wird zum alten Mephisto, Jürgen Herold als junger Mephisto wird zum jungen Faust. Damit will der Regisseur sagen Faust und Mephisto sind zwei Seiten eines Menschen, die untrennbar zusammengehören.

Zwischen Faust und Mephisto setzt Goethe Margarete (Mattea Cavic), die als die spannendste Frau der deutschen Klassik gilt. In armen Verhältnissen unter der Fuchtel einer strengen Mutter lebend, muss sie hart arbeiten, für eine kranke Schwester sorgen. Der einzige Mensch, der Verständnis für sie hat, ist die Nachbarin Marthe, der Susanne Weckerle einen leicht verruchten Anstrich gibt. In Gretchen ist so viel Sehnsucht nach einem anderen Leben, so dass sich im Handumdrehen in den gutaussehenden Faust verliebt und er sich in sie. Faust hat eindeutige Absichten, ein Schmuck, den Mephisto gestohlen hat, soll sie gefügig machen. „Meine Ruh ist hin, mein Herz ist schwer, ich find sie nimmer und nimmermehr“ die berühmten Worte des Gretchen. Aber sie spürt, auf geistiger Ebene gibt es keine Verbindung zwischen Faust und ihr. Es bleibt nur die sexuelle. Damit Faust und Gretchen diese körperliche Liebe ausleben können, gibt Faust Gretchen für die Mutter Schlaftropfen. Die Mutter stirbt an einer Überdosis. Nachdem Faust bei Gretchen erreicht hat, was er wollte, lässt er sie sitzen.

Gretchen zerbricht an ihrer Schuld

Gretchen ist schwanger und betet in ihrer Verzweiflung „ach neige du Schmerzenreiche dein Antlitz gnädig meiner Not“. Ohne triftigen Grund ersticht Faust Gretchens Bruder Valentin, dessen letzte Worte an die Schwester sind: „Du bist eine Hure.“ Gretchen zerbricht an der Schuld, die sie auf sich geladen hat, der Tod der Mutter, des Bruders und des Kindes, das sie in aller Heimlichkeit ohne Hilfe zur Welt gebracht und getötet hat.

Gretchen wird zum Tode verurteilt. Um sein Gewissen zu beruhigen, will Faust sie aus dem Kerker holen, aber keineswegs mit ihr ein neues Leben beginnen. Gretchen verweigert mit den Worten „Heinrich, mir graut’s vor dir“.