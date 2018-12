Theater Frankenhofen spielt lustigen Schwank

Mit dem Schwank „Opa, es reicht“ in drei Akten von Bernd Gombold sorgt das Theater Frankenhofen nach Weihnachten für heitere Stunden. Organisatorin Bettina Rudolf hat zusammen mit ihrer Theatergruppe wieder ein Stück des bekannten Theaterschreibers Bernd Gombold ausgewählt. Gombold ist bekannt für seine „realen“ Begebenheiten aus dem Alltag. Er versteht es vorzüglich, Alltagsgeschichten in ein lustiges Theaterstück umzusetzen. Erstmals finden in dieser Saison fünf Vorstellungen im Musikerheim Frankenhofen statt.

Nach Meinung der überaus sparsamen und geizigen Magda (Bettina Rudolf) ist ihr Schwiegervater ein verschwenderischer und fauler Lump, weil er sich an neumodischen Anschaffungen erfreut, anstatt auf dem Hof mitzuschuften. Opa Karl (Klaus Schnitzer) möchte mit seiner Frau, Oma Lena (Andrea Ströbele), nach Italien zum einstigen Ort der Hochzeitsreise. Er hält auch Kontakt zu seiner Enkeltochter Sylvi (Patricia Pantel), die von ihrem Auslandsstudium in Italien zurückerwartet wird. Aber der gewitzte Opa hat noch viele andere tolle Ideen und so ist ständig „Feuer unterm Dach“ auf dem Hof der Familie Schnäbele.

Fünf Aufführungstermine

Die Theateraufführungen finden statt am Donnerstag, 27. Dezember, Freitag, 28. Dezember, Samstag, 29. Dezember, Freitag, 4. Januar 2019, und Samstag, 5. Januar 2019. Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Musikerheim in Frankenhofen. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr. Um gestärkt die Theateraufführungen genießen zu können, bietet der Musikverein vor Beginn der Aufführungen und in den Pausen wieder Vesper mit frischem Bauernbrot an.

Kartenvorbestellungen für die Theateraufführungen nimmt ab Mittwoch um 15 Uhr Familie Lock unter der Telefonnummer 07395/637 entgegen. Die Plätze sind nummeriert.