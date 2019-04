Theater Ehingen spielt „Der fast keusche Josef“

Die Schauspieler des Theaters Ehingen spielen dieses Jahr die Komödie „Der fast keusche Josef“ an zwei unterschiedlichen Spielstätten. Für die Aufführungen in Kirchbierlingen sind noch Karten erhältlich. Wer das Stück in Ehingen sehen will, sollte sich schnell Karten sichern.

Das Stück: Wolfgang Josef Raublinger liebt seinen Amüsierbetrieb und alle Arten des Glücksspiels. Mit strenger Hand führt er als charismatische Rotlichtgröße sein Reich und seine Spielhöllen. Erst kürzlich hat er von einem Stammkunden ein Gestüt samt Pferden und Hausmeister Pauli „übernommen“ – zum Ausgleich für dessen horrende Spielschulden. Auf diesem idyllischen Landsitz lebt er nun, zusammen mit seiner frommen Schwester Anna, die nach seinem Herzinfarkt zu ihm gezogen ist, um sich um ihn zu kümmern. Zudem verdingt sich Maria, die Tochter des vormaligen Gutsbesitzers und nun heimat- und mittellos, als Hausangestellte bei den Raublingers. Sein Imperium dirigiert und kontrolliert Wolfgang Raublinger dank Überwachungskameras und Puffmutter Madame bequem vom Wohnzimmer aus. Aber Anna leidet sehr unter dem unsittlichen Lebenswandel ihres Bruders.

Ihre unermüdlichen Anstrengungen, Wolfgang mit Unterstützung von Franziskanermönch Fidelis von seinem verwerflichen Lebenswandel abzubringen, verlaufen erfolglos. Erst ein Reitunfall scheint die Wende zu bringen. Trotz schwerer Gehirnerschütterung fühlt sich Wolfgang Raublinger plötzlich wie neugeboren. Er beginnt auf wunderbare Art und Weise, sein Leben grundlegend umzukrempeln.

Fünf Aufführungen

Die Spieltermine: Aufgeführt wird das Stück insgesamt fünf Mal. Den Auftakt machen die Schauspieler am Freitag, 12. April, in der Festhalle in Kirchbierlingen. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. In den Pausen spielen die Zittataler Kirchbierlingen. Eine weitere Aufführung gibt es am Samstag, 13. April, in Kirchbierlingen. In der Lindenhalle spielen die Schauspieler am Ostersonntag, 21. April, ebenfalls um 19.30 Uhr. Hierfür gibt es nur noch Restkarten. Auch für die Aufführung am Ostermontag um 18.30 Uhr in der Lindenhalle sind nur noch sehr wenige Karten erhältlich.