Theater Ehingen serviert besonderes Stück

Einen neuen Weg wird das Theater Ehingen mit der Aufführung im Hotel „Adler“ in Kombination mit einem Vier-Gänge-Menü gehen. Drei Aufführungen sind zwischen Ende September und Anfang Oktober angesetzt. Gespielt wird die Komödie „Der fast keusche Josef“. Die Kombination von drei Theaterakten und vier Gängen Adlermenü spiegeln sich in der Abkürzung für diese Veranstaltung, „TA 34“, wider. Und dieser Code enthält als Zusatzinformation sogar noch den Eintrittspreis.

Unartiger Josef

Das Stück „Der fast keusche Josef“ dreht sich um einen zuerst gar nicht artigen Josef, der ein Geschäft mit unkeuschen Damen betreibt. Dann bekommt er einen Schlag an den Kopf und wird zum Beinahe-Heiligen, was aber die Menschen in seiner Umgebung nicht weniger irritiert. Liebe und Happyend sind im Stück enthalten. Josef wird von Andreas Neumann gespielt. In die Rolle der passenden Maria schlüpft Claudia Zanker. Josefs Schwester (Beate Frömmichen) versucht positiv auf ihn einzuwirken. Insgesamt sieben Theaterakteure machen mit. Das sind noch Michael Missel als Pater Fidelis, Simon Missel als Hausmeister Pauli, Kerstin Neumann als Hausdame in Lack und Leder sowie Andreas Beck als Schönheitschirurg. Als Souffleuse fungiert Helen Frömmichen, die die Texte ganz modern auf Bildschirme auf der Bühne einspeist.

Vor und nach dem ersten Akt werden Vorspeisen serviert. Hauptspeise und dann Dessert folgen auf die weiteren Akte. Interessierte Theaterfreunde sollten sich rasch Karten reservieren, wünschen sich die Ehinger Theaterschauspieler, die von einer Souffleuse, zwei Technikern, zwei Requisiteurinnen und zwei Maskenbildnerinnen unterstützt werden. Das Bühnenbild hat Alexandra Missel für die Aufführungen gemalt. Dabei ist auch Pferd Bella Donna abgebildet, das in dem Stück von Bedeutung ist. Für das Frühjahr sind weitere Aufführungen des Theaters Ehingen vorgesehen. Die Akteure suchen noch eine neue Spielstätte im Stadtgebiet.