Theater Ehingen bereitet sich auf die Premiere vor

Die Premiere des neuen Stücks des Theater Ehingen steht bevor. Seit November probt die Theatergruppe für die Aufführung am Samstag, 24. März. Im aktuellen Stück „Wenn einer eine Reise tut“ von Regina Rösch kommt das eine zum anderen, verrät Theaterleiter Andreas Neumann. „Es gibt Katastrophen, Verwicklungen.“

Emil und Oswald, die seit jeher auf Kur fahren, haben ihre Schweine am Bauernhof abgeschafft. Jetzt wollen auch die Damen mit in den Urlaub. Und zwar erst weit weg, bevor sie sich entschließen, einfach mit zur Kur zu fahren – der ersehnte Kururlaub verläuft so ganz anders als in der Vergangenheit. „Unsere Zuschauer wollen einfach lachen“, sagt Neumann. „Wir machen ganz einfaches, leichtes Bauerntheater.“

Das Stück habe man vor vier Jahren bei einer befreundeten Theatergruppe gesehen, sagt Neumann. „Es hat uns gefallen und wir haben gesagt: Das wollen wir auch machen.“ Neumann ist derjenige, der die Stücke umschreibt. „Zwei Rollen hab’ ich umschreiben müssen“, sagt er. „Von der Besetzung her hätte es sonst nicht gepasst.“

Zehn Schauspieler und 15 Helfer sind involviert. Erst hat die Gruppe in der Alten Schule in Heufelden geprobt – jetzt, in der heißen Phase, bereits am Aufführungsort in Knabs Stadl in Blienshofen. Die Theatergruppe hat eigens ein Bühnenbild entworfen, verfügt über die notwendige Technik und Kostüme.

Derzeit stünde die Gruppe ganz schön unter Stress, erklärt Neumann. „Aber wenn der Vorhang aufgeht, sind alle wieder voll on fire, das ist wie eine Sucht.“ Wer schauspielere, sei eher ein Egozentriker, erklärt der Theaterleiter. „Man muss das können, im Licht auf der Bühne zu stehen.“ Ihm mache es unglaublich Spaß, in verschiedene Rollen zu schlüpfen.

Wer Karten für eine Aufführungen haben möchte, muss sich sputen. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Neumann. Man habe deshalb sogar schon drei Zusatztermine bestimmt. Zwei Stunden vor Aufführungsbeginn gibt es auf Vorbestellung bereits Spanferkel und Kässpätzle für die Besucher.

Nach der Premiere ist vor der Premiere: In wenigen Monaten wird die Theatergruppe bereits das nächste Stück aufführen: im Juli beim „Theater auf dem Berg“ in Berg. Das neue Stück wird im Herbst auch im Restaurant Adler gezeigt werden.