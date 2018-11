Theater bezieht Kinder mit ein

80 Erst- und Zweitklässlern der Schule im Alten Konvikt verdankt es die schüchterne Tochter eines Piratenkapitäns, dass sie alle Herausforderungen des Lebens zu meistern in der Lage ist. Stimmgewaltig feuerten die kleinen Zuschauer des Kindertheaterstücks „Mini Mutig und das Meer“ das Mädchen zur Überwindung ihrer Angst an.

Das Theater Sturmvogel aus Reutlingen zog die Kinder am Donnerstag im kleinen Saal der Lindenhalle fast eine Stunde als begeisterte Mitakteure einer abenteuerlichen Geschichte in seinen Bann. „Ihr wart super mutig“, bescheinigten ihnen die Schauspieler Sandra Jankowski und Frank Klaffke am Ende des erfolgreichen Mitwirkens an der Verwandlung der jungen Piratin zur siegreichen Heldin.

Ein langgedehntes Nein schallt Mini auf die Frage entgegen: „Habt ihr auch immer so viel Angst?“ Sie fürchtet sich schon vor dem spitzen Degen ihres Vaters. „Tochter, du bist einfach nicht mutig genug!“ kritisiert der Piratenkapitän das scheue Mädchen. Aber die Kinder auf den Zuschauerstühlen bringen Mini dazu, ihre Zurückhaltung abzulegen und anzupacken, als es gilt, das Schicksal zu meistern. Schließlich muss sie ihren durch den Wackelpudding aus einer Schatzkiste in ein Huhn verwandelten Vater retten. Das geht nur mit einer auf dem Grund des Meeres zu findenden Zaubermuschel. Aus ihrem Bett baut Mini ein hochseetüchtiges Schiff und reist in Begleitung des frechen Klabautermanns Nepomuk aufs Meer hinaus. „Kinder, ich bin ins Wasser gefallen“, stellt Mini nch einem gewaltigen Sturm fest. Vor der Heirat mit dem grünen König der Unterwasserwelt retten sie sieben zu dessen Fesselung engagierte Kinder. Mit dem fröhlichen Lied vom lustigen Nikolausabend geht es in den Kampf mit dem schwarzen Admiral. „Nepomuk, du stinkst, hast du dir in die Hose gemacht?“, fragt Mini den Klabautermann nach dessen Erweckung durch die Zuschauer. Mit vielstimmigem „Abrakadabrasimsalabim“ wird aus dem gackernden Huhn wieder ein Pirat. Gerne lassen sich die Kinder am Schluss mit den beiden Schauspielern fotografieren. Schließlich waren sie die wahren Helden der bunten Geschichte.