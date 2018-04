TG 83 Ehingen richtet Mixed-Turnier aus

Die TG 83 Ehingen richtet am Wochenende 28./29. April ihr 18. Tennis-Freundschaftsturnier um den Sparkassen-Cup aus. Das Turnier auf den Sandplätzen des Vereins richtet sich an Mixed-Teams mit aktiven Spielern aller Altersklassen (ohne LK-Wertung), die Zulassung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Nennungen. Nennschluss ist am Donnerstag, 26. April, 18 Uhr, die Auslosung der Partien erfolgt am selben Abend ab 19 Uhr im TG-83-Heim. Nennungen sind per E-Mail an ewald.f@gmx.de möglich, anzugeben sind Name, volle Adresse, Telefonnummer und Vereinszugehörigkeit. Gespielt wird beim Sparkassen-Cup auf zwei Gewinnsätze, ein möglicher dritter Satz wird im Matchtiebreak ausgetragen. Die vier erfolgreichsten Mixed-Teams erhalten Sachpreise, für alle Teilnehmer gibt es ein Erinnerungsgeschenk.