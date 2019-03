TG 83 Ehingen hat eine neue stellvertretende Vorsitzende

Die Tennisgemeinschaft TG 83 Ehingen hat bei ihrer Hauptversammlung auf das vergangene Jahr zurück- und die anstehende Saison 2019 vorausgeblickt. Zudem hat der Verein eine neue stellvertretende Vorsitzende, Simone Weiss übernahm die Aufgaben von Elvira Thielemann.

In seinem Rückblick auf 2018 berichtete der Vorsitzende Ralf Hinterreiter von stabilen Mitgliederzahlen und einem sehr guten Saisonverlauf. Besonders hob er die rege Teilnahme der Mitglieder an den Veranstaltungen hervor und ging ausführlich auf den Bau der Terrassenüberdachung ein. Dank guter Organisation und enormem Arbeitseinsatz der Mitglieder sei das Projekt hervorragend verwirklicht worden, so Hinterreiter, der sich bei allen Mitgliedern und besonders beim Technischen Leiter Helmut Böhm, bei den Bauausschussmitgliedern Ewald Fröhlich und Karl Thielemann, allen weiteren Helfern und den Sponsoren, die das Projekt finanziell unterstützten, bedankte. Ein weiteres Thema im Vortrag Hinterreiters war der Datenschutz. Mit Blick auf die anstehende Saison gab der Vorsitzende bekannt, dass Sanierungsmaßnahmen am Vereinsheim anstünden und noch kleinere Arbeiten an der Überdachung notwendig seien. Darüber hinaus seien einige Veranstaltungen in Planung.

Jugendsportwartin Lea Jauer gab bekannt, dass der Verein 2019 zwei Jugendmannschaften für den Spielbetrieben melden werde, ein Junioren- und ein gemischtes Knaben-/Mädchenteam. Für die neue Saison habe sie bereits weitere Anmeldungen im Jugendalter – am 9. April, 18.30 Uhr, findet auch eine Jugendversammlung statt. Das Training der Kinder und Jugendlichen leiten die bisherigen Trainer Markus Bartosch, Niko Thielemann und Luisa Allgaier, neu im Trainerteam ist Anna-Lena Schulze. Sie nimmt sich den Jüngsten im Verein an. Am 4. Mai plant die TG 83 ein Jugendevent, über Pfingsten und im Sommer wird ein Intensivkurs angeboten.

Die Sportwartin Carolin Fröhlich blickte auf die vergangene Saison, die „sehr gut verlaufen ist“. Sie verwies auf die gute Teilnahme an den Vereinsmeisterschaften und an den drei Bändelesturnieren. Die Verbandsrunde beendeten die aktiven Tennisspieler auf guten und mittleren Tabellenplätzen. Für die Saison 2019 werden jeweils zwei Damen- und Herrenteams sowie je eine Mannschaft in den Altersklassen 50, 60 und 65 gemeldet. Bei den Aktiven ist das Training durch das bewährte Trainerteam immer freitags. Auch 2019 sind Vereinsmeisterschaften und weitere sportliche Aktivitäten geplant, beginnend mit dem Sparkassen-Cup, der am 4. Mai stattfindet.

Die Kassiererin Sandra Fundel gab einen Überblick über die Finanzen des Vereins und berichtete von einer ausgeglichenen Bilanz. Die Kassenprüfer Otto Braig und Rene Müßigmann hatten nach eigenen Worten keine Beanstandungen, sodass in der Folge die uneingeschränkte Entlastung der Kassiererin und des gesamten Vorstands angeregt und vollzogen wurde.

Zimmermann und Jauer bestätigt

Bei den turnusmäßig anstehenden Wahlen war der Posten des stellvertretenden Vorsitzenden neu zu besetzen. Elvira Thielemann stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl, ihre Nachfolgerin wurde Simone Weiss. Keine Änderung gab es bei Schriftführerin und Jugendsportwartin, Heike Zimmermann (Schriftführerin) und Lea Jauer (Jugendsportwartin) wurden für weitere zwei Jahre bestätigt. Für die Neubesetzung der Kassenprüfer wurden Elvira Thielemann und Klaus-Dieter Beschorner gewonnen. Mit einem Geschenk wurden die nicht mehr angetretenen Funktionäre verabschiedet.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ würdigte Ralf Hinterreiter Helene Ruoss, die mehr als zehn Jahre den Verein tatkräftig unterstützt hat. Zudem gab der Vorsitzende bekannt, dass sich Helmut Böhm als Technischer Leiter zurückziehen wolle. Die Neubesetzung ist in der nächsten Hauptversammlung vorgesehen.