TG 83 Ehingen: Glatte Siege für Damen I und Damen II

Die beiden Tennis-Damen-Teams der TG 83 Ehingen haben am vergangenen Spieltag jeweils einen deutlichen 6:0-Erfolg erzielt. Dagegen gab es für die Herren I in der Bezirksliga die zweite Saisonniederlage.

Im Auswärtsspiel beim TV Ermingen ließen die Damen I der TG 83 dem Gegner keine Chance. Bereits in den Einzelspielen zeigte sich die Überlegenheit der routinierten TG-Mannschaft. Jedes Einzel wurde klar gewonnen. Auch bei der Doppelpaarung Lea Jauer/Heike Zimmermann war das Ergebnis deutlich (6:1, 6:3). Das Doppel Luisa Allgäuer/Susanne Schöpfer erkämpfte sich den Sieg in drei Sätzen mit 5:7, 7:6 und 10:5.

Ebenso deutlich gewann die neuformierten Damen II beim TC DA Laupheim. Weder im Einzel noch im Doppel waren die Erfolge der TG-Spielerinnen gefährdet. Am Endergebnis von 72:21 Spielen zeigt sich der erfolgreiche Verlauf des Spieltags. Es spielten Tanja Belthle, Nicole Lindinger, Simone Weiß und Sandra Fundel.

Weniger erfolgreich waren die Herren I. Zu Gast auf der Anlage im Berkacher Grund war die TA Oberdischingen. Im Einzel punktete der an Position vier spielende Niko Thielemann (7:6, 6:3). An Position sechs gewann Alex Keller klar mit 6:1 und 6:3. Im Einser-Doppel holten Niko Thielemann/Andreas Reinhold einen weiteren Punkt (6:2, 6:4). In den übrigen Begegnungen war für den Spielgewinn der Satztiebreak ausschlaggebend; alle Begegnungen gingen an Oberdischingen. Der Spieltag endete 3:6. Es spielten Andreas Reinhold, Daniel Staiger, Ralf Hinterreiter, Niko Thielemann, Tobias Götz und Alex Keller.

Auch die Herren II mussten sich ihrem Gegner, den Herren des TC Öpfingen, geschlagen geben. Im Einzel punktete Daniel Joos mit 6:4 und 6:2. Das Doppel Marco Waschkowitz/Thomas Schulze holte mit 4:6, 7:6 und 10:7 den weiteren Punkt für die TG 83. Weitere Spieler waren Tim Dittrich und Ralf Lindinger. Die Begegnung ging mit 2:4 verloren.

Die Herren 50 hatten Rot/Rot zu Gast. Bereits nach den Einzeln stand es 4:0 für das Heimteam. Bei den zwei Doppelbegegnungen brachte der Tiebreak die Entscheidung. Das Doppel Rudi Rapp/Roland Schenzle erzielte den weiteren Punkt mit 7:6, 6:4 und 10:5 zum Ehinger 5:1-Erfolg. Es spielten Karl-Heinz Sommer, Klaus-Dieter Beschorner, Rudi Rapp, Bernd Knoll, Karl Stöhr und Roland Schenzle.

Die Herren 65 der TG 83 Ehingen hatten ein Auswärtsspiel beim TC Hohentengen zu bestreiten. Dabei gewann der an Position eins spielende Michael Hilzendeger im Tiebreak sein Spiel. Bernhard Platt, an Position zwei, gewann deutlich 6:1, 6:2. Der Mannschaftsführer Otto Braig steuerte einen weiteren Punkt zum Sieg bei. Nach einem weiteren Punktgewinn im Doppel stand der 4:2-Sieg der TG 83 fest.

Die gemischte Knaben/Mädchen-Mannschaft war zu Gast beim SV Langenenslingen. Die noch jungen Spieler hatten gegen die älteren Gegner das Nachsehen. Der an Position eins spielende Sebastian Lenz holte sich den Ehrenpunkt im Tiebreak (1:6, 7:5, 10:4). Für Ehingen spielten Sebastian Lenz, David Berger, Sophie Kottmann und Maren Lenz.