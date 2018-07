Teuer: Spritpreise ärgern Autofahrer

Nein, ein Spaß ist das Tanken schon lange nicht mehr. Aber derzeit müssen sich die Autofahrer in Deutschland wieder besonders ärgern: Die Preise für Benzin und Diesel sind momentan fast so hoch wie im Rekordjahr 2008. Für den Liter Benzin zahlten die Ehinger gestern an der Esso-Tankstelle 1,50 Euro, für den Liter Diesel 1,35 Euro.

Etwas günstiger sieht es bei der unabhängigen Bft-Tankstelle Daniel Späth an der B 311 aus: Hier kostete der Liter Benzin 1,47 Euro, der Liter Diesel 1,29 Euro. „Wir haben seit dem 18. Dezember nicht mehr erhöht“, sagt Rolf Kirsamer, Geschäftsführer der Späth-Tankstelle. Ihm gehen die enormen Preissprünge von Markentankstellen wie Esso, BP oder Shell ziemlich auf die Nerven: „Das ist nicht nötig und verunsichert die Kunden nur. Wir waren nicht mehr bereit, solche Preisbewegungen mitzumachen und erhöhen nur, wenn es wirklich sein muss.“

Bft macht Preise selber

Weil die Bft eine unabhängige Tankstelle ist und selber den Sprit bei einem Mineralölhersteller kauft, kann sie auch selbst die Preise bestimmen. Anders sieht es bei Esso an der Fischerkreuzung aus: Hier gibt der Gesellschafter die Preise vor. „Was das Benzin kostet, wird per Satellit auf unsere Anzeige übertragen“, berichtet Pächter Dieter Werthschütz. Die entsprechende Abteilung von Esso sitzt in Brüssel, von dort werden europaweit die Preise für Tankstellen gesteuert. „Wir bekommen halt eine Benachrichtigung über den Computer, wenn sich etwas am Preis geändert hat.“

Werthschütz: Politik ist schuld

Werthschütz versteht die Leute, wenn sie über die hohen Preise klagen. Er ist sich aber sicher, dass die Politik am Dilemma schuld ist. „Der Staat verdient einen Haufen am Benzin. Die Mineralölsteuer macht 82Prozent des Spritpreises aus.“ Dass ein Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist, davon ist Werthschütz überzeugt: „Nächste Woche werden wir unsere Zapfsäulen auf den neuen Biokraftstoff E10 umrüsten, der jetzt gesetzlich vorgeschrieben ist.“ Und dass dieser neue Biokraftstoff das Tanken noch einmal teurer macht – das erklärte der Mineralölwirtschaftsverband am Montag in Berlin. Eine Sprecherin bezifferte die Zusatzkosten wegen der gesetzlich vorgeschriebenen Beimischung von Biosprit bei Benzin auf drei Cent pro Liter, bei Diesel auf zwei Cent.

Rolf Kirsamer von der Späth-Tankstelle glaubt auch, dass die Mineralölsteuer eine Rolle spielt, kennt aber auch noch andere Gründe: „Die Wirtschaft boomt, die Chinesen kaufen viel ein und außerdem sind gerade wieder Spekulanten an der Börse tätig: Da wird mehr Öl gehandelt, als da ist.“

Was auch immer der Grund für die hohen Spritpreise ist: Die Autofahrer ärgert‘s gewaltig. Hermann Engst hat einen Tankstopp bei der Späth-Tankstelle eingelegt. Auch er findet, dass die Preise derzeit „eindeutig zu hoch“ sind. „Aber was soll ich machen?“, fragt der Bockighofener mit dem blauen Geländewagen. „Wenn der Liter 1,50 Euro kostet, zahl‘ ich das. Und wenn er drei Euro kostet, dann zahl‘ ich das auch.“ Engst nickt in die Richtung eines Lastwagens, der ebenfalls gerade betankt wird. „Wen es ziemlich ärgert, sind die Lkw-Fahrer“, sagt er. Und die höheren Preise schlagen sich dann auf die Waren, die ausgeliefert werden, nieder.“ Letztendlich aber bleibe die Sache gleich: „Am Ende wird es immer vom kleinen Mann geholt.“