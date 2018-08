Testspielsieg für Altheim

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Altheim haben ein Vorbereitungsspiel gegen den Regionenligisten Reinstetten gewonnen. Eine Niederlage mussten dagegen der Landesligist SV Granheim und der Regionenligist SG Griesingen einstecken.

SG Altheim – SV Reinstetten 3:1 (2:0). - Der Landesliga-Aufsteiger aus Altheim führte gegen den Regionenligisten aus dem Raum Ochsenhausen durch einen Doppelschlag von Angela Hospach (17. und 20. Minute) mit 2:0. Zur zweiten Halbzeit tauschten die Gäste vier Spielerinnen aus, nachdem der SVR schon in der ersten Halbzeit einmal gewechselt hatte. Altheims Bank war weniger gut besetzt, noch fehlten einige Spielerinnen. Vier Minuten nach der Pause erhöhte Tülay Tarakcilar, die vom BSV Ennahofen gekommen war, auf 3:0. Reinstetten verkürzte kurz vor Schluss auf 3:1. Ihr nächstes Testspiel bestreitet die SG Altheim am Mittwoch, 22. August, 19 Uhr, in Altheim gegen den Verbandsligisten SV Jungingen.

TSV Tettnang II – SV Granheim 1:0 (0:0). - Der Landesligist Granheim musste auf einige Stammkräfte verzichten und verlor das Vorbereitungsspiel gegen den Regionenligisten. Der Siegtreffer für die „Zweite“ des Oberligisten aus Tettnang fiel wenige Minuten nach der Pause. In ihrem nächsten Vorbereitungsspiel treffen die Granheimerinnen am Samstag, 25. August, 16 Uhr, erneut auf einen Gegner aus der Regionenliga, sie treten bei den SF Gechingen an.

SG Griesingen – SGM Blautal/Jungingen 1:4 (0:1). - Die SG Griesingen verlor den Vergleich zweier Regionenligisten (Staffel 5 gegen Staffel 3) mit 1:4. Die Gäste gingen in der 38. Minuten in Führung und erhöhten neun Minuten nach der Pause auf 2:0. Nina Glöckler verkürzte in der 58. Minute auf 2:1. In der Schlussphase baute Blautal/Jungingen durch Treffer in der 88. und 91. Minute auf 4:1. Das nächste Testspiel bestreitet die SGG am Sonntag, 26. August, 11 Uhr, gegen den Bezirksligisten SG Dettingen.

Weitere Testspiele: SG Öpfingen – FV Asch-Sonderbuch II 1:1, SG Öpfingen – SGM Schemmerhofen 4:2, SGM Bergemer SV/SG Altheim II – Wacker Biberach 2:1.