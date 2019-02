Testspiele gegen Regionenligisten

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Altheim und des SV Granheim bestreiten am Wochenende ein Testspiel. Die SGA ist am Samstag, 23. Februar, beim Regionenligisten SV Reinstetten zu Gast, Anpfiff auf dem Kunstrasen in Ochsenhausen ist bereits um 10 Uhr. Für Altheim ist es nach der Absage der Partie in Wendlingen am vergangenen Wochenende das erste Vorbereitungsspiel in der Winterpause. Bereits zum dritten ist der SV Granheim im Einsatz: Der SVG empfängt am Samstag, 23. Februar, auf dem Kunstrasenplatz am Wenzelstein in Ehingen den Regionenligisten SGM Albeck/Ballendorf. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.

Geplante weitere Testspiele: Samstag, 23. Februar: SGM Munderkingen II/Unterstadion – FC Bellamont (11 Uhr), SSG Ulm – SG Öpfingen (17 Uhr, Kunstrasen in Wiblingen).