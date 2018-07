Testspiel: TSG Rottenacker dreht Spiel in Munderkingen

Die Fußball-Saison 2018/19 wirft ihre Schatten voraus. Die Mannschaften stecken in der Vorbereitung und am zurückliegenden Wochenende fanden wieder zahlreiche Testspiele statt.

SG Altheim – SV Baustetten 1:2 (0:1). - Beim Bezirksliga-Aufsteiger SV Baustetten spielte auch Spielertrainer Christian Endler mit. Die Gäste gingen schon nach fünf Minuten in Führung. Johannes Rech gelang in der 70. Minute der Ausgleich, doch die Gäste legten in der 75. Minute nach.

VfL Munderkingen – TSG Rottenacker 1:2 (0:0). - Nach torloser erster Halbzeit gelang Florian Jaumann in der 60. Minute die Munderkinger Führung. Daniel Betz drehte mit zwei Toren in der 70. und 75. Minute jedoch das Spiel.

SF Kirchen – TSG Achstetten 1:1 (0:1). - Der Bezirksliga-Aufsteiger Achstetten mit Spielertrainer Christian Sameisla führte zur Halbzeit. Sebastian Tress glich im zweiten Durchgang aus.

SV Ringingen – SV Ringingen 8:7 n. E. (3:3). - Nachdem das Spiel nach regulärerer Spielzeit 3:3 stand, wollte man unbedingt eine Entscheidung. Das anschließende Elfmeterschießen ging knapp an die Gastgeber. Die Gäste spielen in der Kreisliga B Zollern.

TSV Rißtissen – SV Sulmetingen II 7:0 (4:0). - Die Gäste sind wie auch der TSV Rißtissen in die Kreisliga A aufgestiegen, zeigten sich jedoch in diesem Testspiel in schwacher Form. Das Spiel begann mit einem Eigentor. Dann trafen Johannes Körner (2), Peter Gall, Daniel Völk, Stefan Beck und Adrian Seitz.

SSV Emerkingen – SV Baustetten II 3:0 (2:0). - Der Gastgeber siegte klar. Alle drei Tore erzielte Julian Hauler. In der Woche zuvor hatte der SSV gegen Wacker Biberach 3:1 gewonnen.