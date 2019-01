Testspiel des SSV Ehingen-Süd gegen FV Altheim abgesagt

Das am Donnerstagabend geplante Testspiel des Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd gegen den Landesligisten FV Altheim ist kurzfristig abgesagt worden. Der Kunstrasen am Wenzelstein in Ehingen war nicht komplett vom Schnee befreit, der Untergrund an einzelnen Abschnitten eisig. Statt Spiels war für die Mannschaft von Trainer Michael Bochtler am Donnerstagabend eine Trainingseinheit angesagt. Aufgrund der Platzverhältnisse noch offen ist die Austragung des für Samstag, 2. Februar, vorgesehenen Vorbereitungsspiels von Süd gegen den SV Oberzell, das ebenfalls auf dem Kunstrasen am Wenzelstein ausgetragen werden soll.