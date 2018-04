Terminvorschlag: Ehinger OB-Wahl am 23. September

Die erste Amtszeit von Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann endet offiziell mit Ablauf des 21. Dezembers 2018. Die Ehinger Stadtverwaltung wird in der kommenden Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 26. April, den 23. September dieses Jahres als Wahltermin für die Oberbürgermeisterwahl in Ehingen vorschlagen. Sollte auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen entfallen, wäre der Termin für die Neuwahl am 14. Oktober.

Die Stelle des Oberbürgermeisters der Stadt Ehingen mit ihren rund 25 800 Einwohnern soll am Freitag, 13. Juli, im Staatsanzeiger Baden-Württemberg ausgeschrieben werden. Wählbar sind Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes und Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen Union, die vor der Zulassung der Bewerbungen in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Die Bewerber müssen am Wahltag das 25. Lebensjahr vollendet haben und dürfen nicht älter als 68 Jahre sein. Bewerbungen können frühestens am Tag nach dieser Stellenausschreibung eingereicht werden, Bewerbungsschluss ist am Dienstag, 28. August, 18 Uhr. Ein Kandidat braucht zudem 50 Unterstützerunterschriften.

Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann hat bereits im Dezember angekündigt, sich wieder zur Wahl stellen zu lassen. Somit strebt Baumann in Ehingen eine zweite Amtszeit an.