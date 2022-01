Termine stehen fest: Hier kann in Ehingen geheiratet werden

Beim Standesamt Ehingen kann ganzjährig, während der üblichen Öffnungszeiten des Rathauses, geheiratet werden. Zusätzlich werden weitere Termine außerhalb der Öffnungszeiten angeboten. Die Termine können bis zu einem Jahr im Voraus reserviert werden.

Sondertermine für standesamtliche Trauungen im Jahr 2022 finden statt am: Freitag, 1. April, Samstag, 2. April, Samstag, 23. April, Freitag, 6. Mai, Samstag, 7. Mai, Samstag, 21. Mai, Freitag, 3. Juni, Samstag, 4. Juni, Samstag, 18. Juni, Freitag, 1. Juli, Samstag, 2. Juli, Samstag, 16. Juli, Freitag, 5. August, Samstag, 6. August, Samstag, 20. August, Freitag, 2. September, Samstag, 3. September, Samstag, 17. September, Samstag, 1. Oktober, Freitag, 7. Oktober sowie Samstag, 15. Oktober.

Wolfertturm: Auf dem Wolfertturm kann an den Samstagen, witterungsbedingt nur in den Monaten Mai bis September, geheiratet werden. Trauungen finden um 9.30 Uhr, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr statt. Am 16. Juni können keine Termine auf dem Wolfertturm reserviert werden. An diesen Samstagen kann von 9 bis 11.30 Uhr im Bürgerhaus Oberschaffnei geheiratet werden. An den Freitagen kann jeweils um 14 Uhr, 14.30 Uhr und 15 Uhr im Rathaus geheiratet werden.

Das ganze Jahr über kann im Rathaus während der Öffnungszeiten und in den Monaten Mai bis September, nach Absprache, auf dem Wolfertturm geheiratet werden. Termine können beim Standesamt Ehingen persönlich, telefonisch unter 07391 503-320, -321, -322, -323 reserviert werden.