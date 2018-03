Tennis: Die letzten Jugendmeister der Hallensaison stehen fest

Alle württembergischen Jugendmeister der Hallensaison stehen fest. Zum Kehraus spielten am Wochenende noch die jüngsten Altersklassen U9/U10/U11 um die Titel, nachdem die Älteren (U12 bis U16) bereits im Dezember an der Reihe gewesen waren. Schauplatz der U9/U10-Wettbewerbe war der Bezirksstützpunkt des Württembergischen Tennisbundes (WTB) in Biberach. In der U9, die im Midcourt spielte, setzte sich bei den Mädchen Mariella Thamm (TC Bernhausen) nach Gruppenspielen und K.-o.-Runde im Finale gegen Jana Stepanenko (TC Ehingen) mit 4:0, 5:3 durch, bei den Jungen besiegte Grabrijel Trakilovic (TC Ditzingen) das Endspiel Laurin Jung (TC Bernhausen) mit 4:1, 4:2. In der U10 auf Großfeld sicherte sich Gwendolyn Fedel (TC Mössingen) den Titel vor Marla Steifet (SF Schwendi), bei den Junioren gewann Jakub Smrcka (TC Bernhausen) im Finale mit 4:2, 4:1 gegen Leon Hofmann (TC Bietigheim). Sein Bruder Jan Srmcka holte bei den in Berg ausgetragenen Meisterschaften der U11 den dritten Titel für Bernhausen an diesem Meisterschaftswochenende. Er schlug Matwej Popov (TK Bietigheim) mit 6:1, 6:1. Mit demselben Ergebnis siegte Anouk Richter (TC BW Vaihingen-Rohr) bei den Mädchen gegen Jenna Frank (SF Schwendi).