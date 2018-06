Tennis: Auftakt in die Verbandsrunde

Die Tennis-Verbandsrunde 2018 startet am Wochenende 9./10. Juni. Die höchstklassigen Mannschaften der Aktiven stellt der TC Ehingen, dessen Herren I in der Württembergliga und die Damen I in der Verbandsliga spielen. Die SZ bietet einen Überblick, welche Aktiven-Teams in welcher Liga auf Verbands- und Bezirksebene antreten.

Württembergliga Herren: Der Spielbetrieb in der höchsten württembergischen Spielklasse ruht am Wochenende noch, los geht es für den TC Ehingen I erst am 17. Juni mit dem Heimspiel gegen Geroksruhe I. Für den Aufsteiger aus Ehingen ist es die erste Saison in der höchsten württembergischen Spielklasse.

Bezirksoberliga Herren: Mit dem Spiel beim TC Langenau I beginnt für den TC Ehingen II die Saison am Sonntag, 10. Juni, 9 Uhr. Nach dem Abstieg aus der Verbandsliga, der wesentlich den Abstellungen wichtiger Spieler wegen Verletzungen in der ersten Mannschaft geschuldet war, will der TC oben mitspielen. „Das Ziel ist der Aufstieg“, sagt Sportwart und Spieler Jiri Heinisch. Die Ehinger bauen auf den Stamm der Vorsaison und bauen junge Talente ein – wie den 13-jährigen Daniel Stepanenko, der in diesem Jahr erstmals für die Herren spielberechtigt ist.

Bezirksliga Herren: Zwei Mannschaften aus der Region, Oberdischingen und die TG 83 Ehingen, treten in dieser Spielklasse an – und treffen am ersten Spieltag am Sonntag, 10. Juni, ab 9 Uhr in Oberdischingen aufeinander. Die Oberdischinger stiegen in der Saison 2017 als Bezirksklasse-Meister auf, die Herren I der TG 83 sicherten sich im Vorjahr als Tabellenfünfte den Verbleib in der Bezirksliga.

Bezirksklasse 1 Herren: Der TSV Allmendingen hat als einzige Mannschaft dieser Liga bereits zwei Spiele absolviert und beide Begegnungen zu Hause gegen die SPG Blautal I (5:4) und den TV Wiblingen I (6:3) für sich entschieden. Die anderen der insgesamt sieben Mannschaften der Bezirksklasse steigen am 10. Juni in den Spielbetrieb ein, während die Allmendinger erst am 24. Juni (bei der TSG Söflingen) die Runde fortsetzen. Durch den erfolgreichen Saisonstart ist für Allmendingen zumindest die Wiederholung des Vorjahresergebnisses (Platz drei) möglich.

Bezirksklasse 2 Herren: Der FC Schelklingen-Alb I ist am Sonntag, 10. Juni, 9 Uhr, zu Gast beim SV Sulmetingen I. Die Schelklinger belegten 2017 Rang drei, einen Punkt hinter Meister Söflingen. In einer anderen Bezirksklasse-Staffel spielt die SG Altheim I (Vorjahr: Platz vier), die ihr erstes Spiel am Sonntag ab 9 Uhr beim TC Krauchenwies I bestreitet. Zwei Altheimer Liga-Konkurrenten stehen sich in einem Derby gegenüber: Die SpVgg Obermarchtal I, die im Vorjahr Rang fünf belegte, empfängt den Aufsteiger VfL Munderkingen I.

Kreisklasse 2: Der SV Unterstadion I empfängt am Sonntag, 10. Juni, den TSV Warthausen II. In einer anderen Staffel treffen am Sonntag ebenfalls ab 9 Uhr die SG Altheim II und der TSV Allmendingen II aufeinander. Die SF Kirchen I sind noch spielfrei, sie starten am 24. Juni bei Altheim II in die Runde.

Verbandsliga Damen: Der TC Ehingen I gastiert zum Auftakt am Sonntag, 10. Juni, 10 Uhr, beim TC Bernhausen I. Das TC-Team, das im Vorjahr Rang vier belegte, ist weitgehend unverändert geblieben. Auf eine Spielerin muss der TC aber verzichten: Die 2017 an vier gesetzte und auch für 2018 als Nummer vier gemeldete Tanja Wolf, Ehefrau des Bürgermeisters Sebastian Wolf, erwartet ein Kind und setzt aus. „Sie wird dem Team fehlen, gerade im Doppel war sie aufgrund ihrer Erfahrung eine große Hilfe fürs Team“, sagt TC-Sportwart Jiri Heinisch. Neu im Aufgebot ist die an drei gesetzte Nina Deschenhalm, die vom SSV Ulm 1846 kam. Unverändert die Nummern eins und zwei sind Katja Stemmer und Nadja Strähle. Heinisch verspricht sich auch einiges von Sandrine Hauff, eine Spielerin, die schon seit der frühen Jugend beim TC Ehingen spielt und in der Vorsaison eine gute Gesamtbilanz (7:4) vorzuweisen hatte. Die TC-Damen I sollen laut Heinisch in der Saison 2018 eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen und in den nächsten Jahren ans Tor zur Oberliga klopfen.

Bezirksliga Damen: Vier Teams aus der Region, der SV Granheim I, der VfL Munderkingen I, die SG Altheim I und die TSG Rottenacker I, spielen in dieser Klasse. Granheim und Rottenacker treffen am Sonntag, 10. Juni, 9 Uhr in Granheim aufeinander, Munderkingen spielt zur selben Zeit in Warthausen und Altheim in Hohentengen. Die TSG Rottenacker stieg als Meister der Bezirksklasse auf, während Granheim, Munderkingen und Altheim bereits 2017 in der Bezirksliga spielten und Tabellennachbarn im Mittelfeld waren.

Bezirksklasse 1 Damen: Die SF Kirchen I haben ihr erstes Spiel hinter sich – mit Erfolg, 8:1 wurde die SPG Bihlafingen/Stetten I geschlagen. Am Wochenende ist das Team der Sportfreunde spielfrei, während Oberdischingen am Sonntag, 10. Juni, 9 Uhr, sein Auftaktspiel beim TC Langenau bestreitet. In der Saison 2017 hatten Kirchen und Oberdischingen in der Bezirksklasse 1 die Plätze drei und vier belegt.