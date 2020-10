Telalovic als Schütze später Tore – Wieder Wechsel an der Spitze

Was für eine Woche für den Fußball-Verbandsligisten SSV Ehingen-Süd. Erst das 4:0 zu Hause gegen den TSV Essingen, dann die Auslosung fürs WFV-Pokal-Viertelfinale, die ein Gastspiel des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball beschert, und abschließend der 2:1-Sieg beim SV Fellbach.

Die Verbandsliga-Partie in Fellbach war ein wenig ein Spiegelbild zum Duell der Vorsaison. Auch da lag Süd auswärts zunächst in Rückstand, drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit aber – diesmal durch Tore von Ilir Tupella und Semir Telalovic. Für beide war es der jeweils vierte Treffer in dieser Saison, wobei der junge Telalovic erst kürzlich als Schütze später Tore aufgefallen war: Anfang September sicherte Telalovic in der 86. und 97. Minute Süd ein 3:3 in Friedrichshafen, in Fellbach bescherte er seinem Team mit dem 2:1 in der 90. Minute alle drei Punkte.

Vorausgegangen war dem Siegtor ein Eckball von Fellbachs Nikola Jelic, der nicht zu einer Chance für den Gastgeber, sondern für die Gäste führte. Während sich SSV-Trainer Michael Bochtler über den Last-Minute-Sieg freute, haderte Fellbachs Coach Giuseppe Greco mit seinem Team. „So etwas darf uns nicht passieren, da müssen wir viel cleverer agieren“, so Greco. Allerdings vermisste er nicht nur in der spielentscheidenden Szene Ordnung und Disziplin bei seiner Elf. „Wer nicht den Willen hat, die Drecksarbeit zu machen, der wird am Ende eben bestraft“, sagte Greco.

Der SSV verdiente sich den zweiten Sieg in Folge, weil er nie aufsteckte. In der Tabelle kletterte Süd auf Rang vier, doch der Abstand zur Abstiegszone bleibt überschaubar – aber auch der zur Spitze, an der es erneut einen Wechsel gab. Der TSV Essingen, eine Woche zuvor von Süd gestürzt, ist wieder ganz vorn. 4:0 schlug der TSV den noch sieglosen TSV Heimerdingen, doch mit der Leistung war Essingens Co-Trainer Simon Köpf, der den erkrankten Chefoach Beniamino Molinari vertrat, nicht zufrieden. „Wir hatten Glück – und so ehrlich müssen wir sein – dass wir einen schwachen Gegner zu Gast hatten, der es uns relativ leicht gemacht hat“, so Köpf.

Essingen profitierte auch vom 1:4 des TSV Berg, der dadurch die Tabellenführung verlor. Dennoch gab es keinen Vorwurf von Oliver Ofentausek an die Mannschaft. Im Gegenteil. „Mit der Niederlage kann ich leben“, so der TSV-Coach. „Jeder ist heute läuferisch und kämpferisch über sich hinausgewachsen.“ Berg war früh in Unterzahl: Torwart Sebastian Segbers, der den verletzten Stammkeeper Alin Constantinescu vertrat, sah in der 24. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte. Der TSV, der auf die Innenverteidiger Andreas Frick und Dan Constantinescu (beide verletzt) sowie auf Offensivmann Esref Metin Su (in Corona-Quarantäne) verzichten musste, ging dennoch kurz darauf durch Moritz Fäßler in Führung, geriet aber durch einen Doppelschlag in der 44. und 45. Minute in Rückstand. Der Versuch, in Unterzahl nach der Pause die Wende zu erzwingen, ging nach hinten los: Der FC Wangen erzielte zwei weitere Treffer und feierte seinen fünften Sieg in Folge. „Wir haben im Moment die spielerische Qualität und machen es gut im Abschluss“, sagte FCW-Trainer Uwe Wegmann.

In der Landesliga IV gab es für Titelkandidat Olympia Laupheim einen Rückschlag. Das 0:1 beim FV Biberach war die erste Saisonniederlage für den FV Olympia, der nun fünf Punkte Rückstand hat auf den makellosen Tabellenführer Albstadt (sieben Spiele, sieben Siege). Die Entstehung des Biberacher Siegtors erhitzte aber die Laupheimer Gemüter. Dem Treffer von Jonathan Hummler voraus ging aus Sicht von FVO-Trainer Stefan Wiest „ein klares Foul“ an Torhüter Alexander Aumann. Es war eine schwer zu entscheidende Szene, räumte FVB- Spielertrainer Florian Treske ein. „Wenn der Schiri gepfiffen hätte, hätten wir uns auch nicht beschweren dürfen“, so Treske.

Tabellenzweiter und erster Verfolger von Spitzenreiter Albstadt ist der Aufsteiger TSV Riedlingen, der seinen sechsten Sieg im achten Liga-Spiel verbuchte. 3:1 gewann Riedlingen trotz 0:1-Rückstands und eines kurz vor der Ravensburger Führung durch Dennis Altergot verschossenen Elfmeters. Pascal Schoppenhauer glich noch vor der Pause aus, Fabian Ragg und Felix Schmid erzielten das 2:1 und 3:1. Trainer Hans Hermanutz nahm den erneuten Erfolg seiner Mannschaft gleichwohl gelassen hin, lässt sich von Platz zwei nicht blenden. Ihn interessiere nach wie vor nur der Vorsprung auf Rang elf, so Hermanutz. Stünde der TSV auch nach der Vorrunde in der oberen Tabellenhälfte, wäre der Abstieg kein Thema mehr. (aw)