Teilnehmerrekord: So viel Kirbe war noch nie in Ehingen

Die Zahl kann sich sehen lassen: 50 Vereine und Gruppierungen sind seit Samstagmorgen und noch bis Sonntagabend auf der 35. Ehinger Kirbe präsent – so viele wie noch nie. „Wir haben bis zur letzten Kirbehütte alles aufgebaut“, sagte Oberbürgermeister Alexander Baumann am Samstag gegen 15 Uhr zur offiziellen Eröffnung. Baumann stand auf der vor die Schwäbische Zeitung gerückten Bühne. Mit dem neuen Standort (bisher war die Bühne vor dem Rathaus) wolle man das Programm näher an den Bürger bringen, sagte Baumann, bevor er den Dirigentenstab von Thomas Wieser übernahm und der Stadtkapelle beim Deutschmeister-Regiments-Marsch den Takt vorgab. Glücklicherweise war die Bühne durch ein Sonnensegel geschützt, denn das Wetter meinte es am Samstag äußerst gut:

