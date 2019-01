Techniker machen ihren Abschluss in Ehingen

Weingarten/Ravensburg - Etwas verträumt blickt die „Madonna del Buon Consiglio“ mit dem Kind auf dem Arm in die Ferne. Der Rahmen ist wurmstichig und brüchig, das Gemälde verdreckt und beschädigt. Nichts deutet auf die spannende Geschichte hin, die hinter der Mariendarstellung steckt. Und so findet das Bild an diesem Tag im März 2018 auch im Ravensburger Sozialkaufhaus „Fairkauf“ in der Wangener Straße kaum Beachtung. Die Kunden interessieren sich nicht für das 52 x 42 Zentimeter große Gemälde, das unscheinbar an der Wand lehnt.