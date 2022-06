Ehingen Krane helfen nach Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen bei Bergung mit

Die Einsatzorte der in Ehingen hergestellten Liebherr-Krane sind vielfältig. Ob beim Umbau des weltberühmten Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid, ob beim Windkraftbau, ob beim Häuserbau oder dem Bau von großen Fabriken. Ab und an werden die Krane aber auch an Orten eingesetzt, an denen tragische Unglücke passiert sind. So beispielsweise aktuell in Garmisch-Partenkirchen, wo ein Regionalzug auf dem Weg nach München kurz nach der Abfahrt entgleiste. Fünf Menschen kamen bei dem Zugunfall ums Leben, mehr als 40 weitere Menschen wurden verletzt.

Drei Krane aus Ehingen

Da ganze Waggons entgleist und von der Rampe abkamen, gestaltete sich die Bergung als besonders schwierig. Ein Waggon wiegt nämlich gleich mehrere Tonnen. Doch der Zug musste schnellstmöglich bewegt werden, da nur dann noch vermisste Personen gesucht und im schlimmsten Fall geborgen werden konnten.

Ein Kranunternehmen aus München hat dabei drei Ehinger Liebherr-Krane im Einsatz, die an der Unfallstelle für die Bergung zuständig sind, wie eine Sprecherin des Ehinger Werks auf SZ-Anfrage bestätigte. Mit dem LTM 1650-8.1 kommt ein großer Achtachser mit einer maximalen Traglast von 700 Tonnen laut Sprecherin zum Einsatz, ebenfalls am Unfallort sind der LTM 1350-6.1 (Sechsachser, 350 Tonnen) und der LTM 1230-5.1 (Fünfachser, 220 Tonnen).