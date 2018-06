Teams aus der Region gehen leer aus

Ohne Punkte sind die drei höherklassigen Fußballteams aus der Region Ehingen am Wochenende geblieben.

A-Junioren, Verbandsstaffel Süd: Die Rottenacker A-Junioren verloren beim Tabellendritten SV Zimmern mit 0:4.

B-Juniorinnen, Verbandsstaffel Süd: Noch schlechter erging es den Juniorinnen des VfL Munderkingen, die in Frommern mit 0:10 das Nachsehen hatten. „Der Anfang war gut, aber dann sind wir überrannt worden“, sagte VfL-Trainer Goran Grgic. Die Gäste hatten keine Auswechselspielerinnen dabei.

C-Junioren, Landesstaffel IV: Knapp mit 1:2 verlor die TSG Ehingen in Ailingen. Die Gastgeber legten in der 13. und 33. Minute zwei Tore vor. Dominik Renz (Jahrgang 2005) verkürzte in der 60. Minute. Es fehlten zwei Leistungsträger. Unter der Woche hatten die Ehinger C-Junioren ihr Bezirkspokalspiel gegen die SG Dettingen mit 1:0 gewonnen. (ai)