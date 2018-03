Team Urspring gegen Team Ohio: Munteres deutsch-amerikanisches Duell

Die U16-Basketballer aus Urspring haben ein Freundschaftsspiel gegen eine Highschool-Auswahl aus dem US-Bundesstaat Ohio mit 75:102 verloren. In der munteren Begegnung in der JVG-Halle in Ehingen legten die US-Boys, die Vorteile in Athletik und Schnelligkeit hatten, von Beginn an vor, aber das JBBL-Team aus Urspring ließ sich im ersten Viertel nicht abschütteln, glich zweimal wieder aus aus. Nach zehn Minuten führte das Team Ohio 24:18 und baute dann den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 53:36 aus. Urspring war nach der Pause wieder auf Augenhöhe, kam auf 50:65 heran, ehe die reboundstarken Amerikaner, die mit neun Spielern angetreten waren und zur Mitte jedes Viertels blockweise vier Spieler wechselten, Fahrt aufnahmen zum 76:55-Zwischenstand nach Viertel drei. Im letzten Abschnitt ging es hin und her, erst zum Ende bauten die Jungen aus Ohio ihren Vorsprung ein wenig aus und übertrafen mit einem ihrer wenigen erfolgreichen Dreier vier Sekunden vor Schluss die 100-Punkte-Marke. Für beide Teams geht es nun über Ostern ins italienische Varese zu einem hochkarätig besetzten U16-Turnier, an dem unter anderen auch die Nachwuchsmannschaften von Bamberg, Bayern München und Partizan Belgard teilnehmen werden.