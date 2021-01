Team Ehingen Ursprings Trainer über Basketball in Pandemiezeiten

Zur Person

Domenik Reinboth, 37 Jahre, geboren in Düsseldorf, kam 2012 als U16-Trainer und Assistenzcoach des Zweitliga-Männerteams von Trainer Ralph Junge zu Ehingen Urspring. Übernahm 2014 die NBBL und wurde 2015 Chefcoach beim Team Ehingen Urspring. 2016 Meister in der ProB und Aufstieg in die ProA, in der Ehingen Urspring bis heute spielt. Seit 2014 (oder 2015) ist Reinboth außerdem Sportlicher Leiter der Basketballakademie in Urspring.