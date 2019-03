Team Ehingen Urspring zu Gast in Chemnitz

Nach dem Schlusslicht wartet der Spitzenreiter. Die Basketballer des Teams Ehingen Urspring sind am Sonntag, 3. März, 17 Uhr, bei den Niners Chemnitz zu Gast.

Chemnitz führt schon lange die Tabelle an, nachdem das Team fast die gesamte Vorrunde ungeschlagen geblieben war. Erst am 14. Spieltag riss die Siegesserie (zu Hause gegen die Artland Dragons). Seither lautet die Bilanz sechs Siege und vier Niederlagen, was auch mit dem Verletzungspech der Niners zusammenhängt. In den zurückliegenden beiden Spielen in Karlsruhe und Tübingen war der Tabellenführer nur mit jeweils neun Spielern angetreten, darunter mit einem Nachwuchsmann, dem 17-jährigen Johann Albrecht, der in beiden Partien nur etwas mehr als eine Minute zum Einsatz kam. Trotz des kleinen Aufgebots gewannen die Niners beide Spiele deutlich, was Steeples-Trainer Domenik Reinboth Respekt abnötigt. „Gegen Tübingen war es eines der besten Spiele von Chemnitz in dieser Saison“, so Reinboth. „Manchmal ist eine kleine Rotation von Vorteil.“ Lange auf dem Feld stand in den beiden Partien auch der frühere Steeples-Führungsspieler Virgil Matthews – der inzwischen 35-Jährige war gegen Karlsruhe mit 22 Punkten sogar Topscorer seiner Mannschaft. Matthews ist aber nicht der einzige, den die Spieler von Ehingen Urspring im Auge behalten müssen. Gegen Tübingen erzielte Ivan Elliott 27 Punkte, Lukas Wank kam auf 21 – bei einer Trefferquote aus dem Feld von 100 Prozent (neun Versuche, darunter zwei Dreier). Deutlich häufiger aus der Distanz als Wank versucht es Malte Ziegenhagen, seit Jahren einer der besten deutschen Spieler in der ProA und erfolgreichster Werfer des Spitzenreiters in dieser Saison – Punkteschnitt: 14,2 pro Spiel.

Man dürfe nicht versuchen, Chemnitz zu Fehlern zu zwingen, sagt Steeples-Trainer Reinboth. Er fordert bei Ballbesitz des Gegners eine „ehrliche Verteidigung“ ohne Risiko und Spekulieren und bei eigenen Angriffen schnelle Passfolgen. So will man den Gegner vor Probleme stellen, wie es Ehingen Urspring in dieser Saison schon oft gelungen ist. Und womöglich bestätigt das Überraschtungsteam der Saison in Chemnitz seinen Ruf. Denn für Reinboth ist klar: „Zu verlieren haben wir in Chemnitz nichts.“